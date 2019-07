‘Lichte euforie over nulrente, maar geen budget voor champagne'

Dat de tienjaarsrente onder nul staat, beroert de gemoederen bij de beheerders van de federale schatkist. ‘Een unicum in de Belgische geschiedenis, maar door vakantie had ik het bijna gemist’, lacht Jean Deboutte, de directeur van het Federaal Agentschap van de Schuld.

In de marktenzaal van het Agentschap tuurden ze gisterochtend met grote ogen naar hun scherm. De rente op tienjarige staatsobligaties dook er rond 8.30 uur voor het eerst in ’s lands geschiedenis onder nul. Financiële specialisten van de schatkist keken verbaasd op. ‘Had je dat tien jaar geleden gezegd, dan had niemand je geloofd’, getuigt een medewerker.

De taak van de schatkist is de federale staat van genoeg cash te voorzien voor lopende uitgaven en de schuld beheren. En daarbij de rentelasten zo veel mogelijk beperken. De lage en negatieve rentevoeten vergemakkelijken die taak. ‘Als je vervallende coupons van 3 procent kunt herfinancieren met coupons van -0,04 procent, word je licht euforisch.’

Lunch met Zuid-Koreanen

In de marktenzaal van de schatkist zitten amper zes medewerkers. Ze beheren er Belgische schuld van 398 miljard euro en moeten dit jaar voor 30 miljard ontlenen. ‘Het is een dynamisch beroep en zeker niet grijs’, zegt Deboutte. ‘Je bent bezig met het hele land, internationale instellingen als het IMF en de OESO en ratingbureaus. Je reist de wereld rond om met centraal bankiers uit China en Rusland te overleggen. Vandaag lunchen we zelfs met investeerders uit Zuid-Korea.’

Of Deboutte gisterochtend ook grote ogen trok? ‘Ik verwachtte het eigenlijk eergisteren al, toen de rente op 0,006 procent stond. Grote euforie? Nee, eerder een graduele reactie. Vorige week was Frankrijk aan de beurt. Ik dacht: dat moeten wij ook kunnen.’ Toch had de directeur het historische moment ei zo na gemist. ‘Ik ben blij dat het nu gebeurd is, ik was maandag met vakantie. Zelfs met die rente gaat het leven door’, zegt hij laconiek.

Geen champagne

Met obligatie-uitgiftes tegen een negatieve rente bespaarde het Agentschap de Belgische staat de afgelopen jaren jaarlijks 160 miljoen euro. ‘Die staan positief ingeschreven in de begroting. Ministers appreciëren ons werk. Maar ondanks de negatieve rente is er geen budget voor champagne’, grapt Deboutte.

Het Agentschap verhoogde de gemiddelde looptijd van de uitstaande schuld de afgelopen jaren tot bijna tien jaar. Gemiddeld moet het leningen dus pas over tien jaar inlossen. Dat zal door de lage rente steeds goedkoper zijn. Het grootste voordeel voor de begroting moet dus nog komen. ‘De rentelast is lager dan 1,5 procent van het bruto binnenlands product en 25 miljard per jaar herfinancieren, is goed te doen.’

Omgekeerde sneeuwbal

Bij toekomstige uitgiften van tienjarige overheidsobligaties kan de schatkist door de negatieve rente dus geld ontvangen. ‘Een omgekeerd sneeuwbaleffect’, zegt Deboutte. Al wil dat niet zeggen dat er uit obligaties met een negatieve rente geen rendement te puren valt. ‘Tussendoor zijn er nog latente meerwaarden, te boeken door koerswinst. Wie in januari een obligatie met een looptijd van tien jaar kocht, had vandaag 9,2 procent rendement.’