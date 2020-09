Lieven Annemans krijgt zitje in belangrijkste corona-adviesorgaan van overheid

De gezondheidseconoom Lieven Annemans, die zich de afgelopen weken kritisch toonde over het coronabeleid in ons land, is een van de nieuwe gezichten in Celeval, het orgaan dat de Nationale Veiligheidsraad voorbereidt.

De Nationale Veiligheidsraad, het orgaan waarin de federale topministers en minister-presidenten van de deelstaten de belangrijkste coronabeslissingen nemen, wordt voorbereid door Celeval. Daarin zetelen naast een reeks topambtenaren nu vooral virologen. Premier Sophie Wilmès (MR) heeft evenwel laten verstaan dat ze ook andere experts aan bod wil laten komen. Daarom wordt het adviesorgaan herschikt.

De opvallendste nieuwkomer is professor gezondheidseconomie Lieven Annemans (UGent), vernam De Tijd. Dat is opmerkelijk, want Annemans toonde zich de voorbije weken zeer kritisch over het Belgische coronabeleid. 'Men neemt maatregelen waarvan de logica ontbreekt. Of hoe moet je dat anders benoemen als je verplicht wordt een mondmasker te dragen als je op een avond helemaal alleen loopt in een verlaten straat van de stad?' schreef hij in een open brief.

Evenwicht zoeken

Annemans riep op een evenwicht te zoeken tussen de coronamaatregelen en onder meer het recht op werk, onderwijs, cultuur, ontspanning en menselijk contact. Die richting wil ook Wilmès uit. 'We moeten leven leren met het virus', verklaarde ze maandag in enkele Franstalige media. Om die reden kondigde ze ook aan dat de bubbels van vijf - het beperkte aantal contacten die Belgen mogen hebben - moeten worden herzien.

Naast Annemans zijn ook hoogleraar klinische psychologie Ariane Bazan en Vinciane Morel, een vertegenwoordigster van de Belgische evenementensector, opvallende nieuwe gezichten in Celeval. Zij moeten ervoor zorgen dat de experts breder kijken dan alleen de virologische noden. Toch blijven virologen en epidemiologen een belangrijke rol spelen: onder meer Erika Vlieghe, Frédérique Jacobs en Marius Gilbert zetelen in de werkgroep.

Topambtenaren

Voorzitter van Celeval is Tom Auwers, de topman van de federale overheidsdienst Volksgezondheid. 'We breiden de expertise uit naar andere deeldomeinen, maar we zullen ook een beroep blijven doen op de experts die we tot nog toe hebben geraadpleegd', zegt hij.