Links en rechts clashen over kapitaalbelasting...

Het arrest van het Grondwettelijk Hof heeft tot gevolg dat vanaf 2020 een extra gat van bijna een kwart miljard euro ontstaat in de begroting. Er zijn meerdere manieren om dat gat te dichten. De wellicht snelste manier is een bijsturing van de belasting die tegemoet komt aan de bezwaren van het Grondwettelijk Hof. De sp.a wil nog deze maand een wetsvoorstel indienen om de wet op de effectentaks te repareren, zegt Kamerlid Joris Vandenbroucke. Maar de vraag rijst of de sp.a in de Kamer voldoende steun vindt.