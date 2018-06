Lippens: 'Knokke dreigt aan een kanaal en niet aan de bruisende zee te liggen'

Een proefeiland voor Knokke dreigt de toekomst van de badstad zwaar te hypothekeren, stelt burgemeester Leopold Lippens. Hij neemt het voortouw in het verzet.

Zo'n eiland staat in het voorstel van een nieuw marien ruimtelijk plan voor het Belgisch deel van de Noordzee.

'Knokke zou dan niet meer aan een bruisende zee liggen, maar aan een kanaal en zou zo al zijn charme verliezen. Dan zal u vanop het strand op een binnenscheepvaartroute kijken. Kan u zich dat inbeelden? De lobby van DEME, Jan De Nul en de Haven van Zeebrugge staan op het punt hun slag thuis te halen. Er is gedacht aan de natuur en de economie, maar niet aan het toerisme’, aldus Lippens aan De Tijd.

Hij wil een voortrekkersrol spelen in het verzet, bevestigt hij een bericht in Het Laatste Nieuws. 'We gaan een petitie-actie opzetten bij de middenstanders, de horeca, de immokantoren en de eendagstoeristen'.