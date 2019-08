Lobbyisten in federaal parlement maken zich bekend

Meer dan 40 organisaties en bedrijven hebben zich officieel geregistreerd als lobbyist in de Kamer. Daarmee komt het lobbyregister van het parlement eindelijk van de grond.

Het lobbyregister van de Kamer leek begin dit jaar nog uit te draaien op een flop. Een maand na de invoering had nog maar een handvol organisaties zich ingeschreven. De invoering van het register was midden vorig jaar unaniem goedgekeurd door de Kamerleden. Maar de lobbyisten leken niet uit de schaduw te treden. Er zijn dan ook geen consequenties als ze zich niet registreren. Ze kunnen nog altijd als ‘bezoeker’ het parlement binnenwandelen om te lobbyen.

Een half jaar na de lancering lijkt het tij te keren. 43 (grote) bedrijven en organisaties hebben zich al opgegeven in het register, dat u hier vindt op de website van de Kamer.

‘Het is moeizaam gestart, maar nu begint het goed te lopen. Men begint zich aan de regels te houden’, zegt Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD). ‘In het Europees Parlement is registratie wel een verplichting: wie niet ingeschreven is, krijgt geen toegangsbadge. Op termijn moeten we dat ook overwegen voor het lobbyregister van de Kamer.’

Bij de 43 bedrijven en organisaties die zich hebben bekendgemaakt als lobbyist in de Kamer vinden we Test Aankoop, Agoria, de diamantfederatie AWDC, Pharma.be, Febelfin, Febiac, de Belgische brouwers, Engie Electrabel, Proximus, ING Belgium en de tabaksreuzen Philip Morris, Imperial Tobacco en BAT. Ook gekende lobbykantoren zoals Interel en het advocatenkantoor Tiberghien zijn geregistreerd. Net als enkele ngo's zoals het Wereld Natuur Fonds (WWF) en de Vrouwenraad. Ook maaltijdleverancier Deliveroo heeft zich opgegeven als lobbyist in de Kamer. 'Wij werken altijd al transparant - niet in donkere cenakels - met beleidsmakers om de toekomst van het werk samen voor te bereiden', zegt Rodolphe Van Nuffel van Deliveroo. Van de sociale partners duikt voorlopig alleen Unizo op in het register.

Dewael roept de vakbonden en de werkgeversorganisaties op zich in te schrijven in het lobbyregister. Nu staat in de regels dat de sociale partners zich niet moeten registreren. ‘Maar zij hebben ook nog een andere hoedanigheid dan alleen als sociale partner. Ze duiken ook op in het parlement om te lobbyen’, zegt Dewael.

‘Bij het jongste interprofessioneel akkoord herinner ik me nog goed dat vertegenwoordigers van de vakbond FGTB in de wandelgangen werden gesignaleerd. Ze kwamen bij de fracties in de Kamer uitdrukkelijk lobbyen over het stelsel van de werkloosheid met bedrijfstoeslag dat aan het akkoord gekoppeld werd.’

Ook de vakbonden en werkgeversorganisaties kunnen zich beter registreren als lobbyist in de Kamer. Patrick Dewael Kamervoorzitter

‘In België denken nog te veel mensen en organisaties, zoals grote sectororganisaties of ngo’s, onterecht dat wat ze doen geen lobbying is’, zegt Isabelle De Vinck. Zij is zelf ook ingeschreven in het lobbyregister van de Kamer omdat ze werkt voor het lobbykantoor Political Intelligence. Ze is ook voorzitster van de European Public Affairs Consultancies’ Association (EPACA). ‘Als je gaat spreken met politici en je probeert hen van iets te overtuigen, dan is dat jouw recht op meningsuiting, maar dan doe je ook aan lobbying.‘

Stefaan Fiers, voorzitter van de Belgian Public Affairs Community (Bepact), roept zowel vakbonden als ngo’s op zich te registreren. ‘Wij steunen dit initiatief, maar het is belangrijk dat iedereen meedoet en de spelregels volgt. Veel verenigingen noemen zich niet graag lobbyist, maar dan kunnen we het lobbyregister beter omdopen tot transparantieregister, zoals het in andere Europese landen wordt genoemd.’

Dewael vindt dat er op termijn ook een lobbyregister voor de regering moet komen. ‘Want de regering is een belangrijke bron van wetgeving in ons land. Op Europees niveau is dit ook begonnen bij het Parlement en is de Europese Commissie bereid gevonden mee te doen.’