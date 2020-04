Lockdownexit wordt verhaal met lange staart

Nu bedrijven alsmaar vaker in de financiële afgrond staren, wordt in steeds meer scenario's gewerkt aan een herstart van werven en fabrieken.

Burgers en bedrijven snakken naar de exit uit de coronanachtmerrie. Op de experts die ons eruit moeten halen groeit de druk om snel met concrete plannen te komen. Maar dat is extreem lastig door het volatiele karakter van de epidemie.

De federale en regionale topministers buigen zich samen met wetenschappelijke experts midden volgende week weer over het lockdownregime. Dat wordt bevestigd bij zowel premier Sophie Wilmès (MR) als bij Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). De Nationale Veiligheidsraad, zoals de powwow officieel heet, moet beslissen of de lockdown na het einde van de paasvakantie nog eens met twee weken verlengd wordt, tot 3 mei. Tweede hoofdpunt worden de scholen. Blijven die langer dicht?

Er is weinig twijfel dat het na 19 april niet terug naar het precoronaleven gaat. Maar er is wel wrevel, onder meer in het onderwijs, omdat de politiek en de experts pas volgende week knopen doorhakken. De bedrijven, waarvan de boordtabellen bloedrood kleuren, zitten ook te kijken. Veel gooiden in paniek weken geleden hun deuren dicht, maar beseffen nu dat ze het geweer van schouder moeten veranderen. Meer en meer ondernemingen, van groot tot klein en in allerlei sectoren, zijn bezig hun activiteiten te herstarten.

Kickstart

Maar dat komt met uitdagingen. Hoe geef je de economische activiteit een kickstart zonder de gezondheid van je mensen in gevaar te brengen? Daarom wordt gekeken naar de maandag opgerichte tienkoppige expertengroep rond de virologe Erika Vlieghe en de captain of industry Johnny Thijs.

De tien wijzen kwamen een eerste keer bijeen om een exitstrategie uit de lockdown uit te werken. Maar er sluimert ook al ongenoegen over de Belgische aanpak, omdat landen als Oostenrijk en Denemarken, en vooral de buurlanden Duitsland en Nederland, verder zitten met de exit. Oostenrijk staat het verst, met kleine winkels, doe-het-zelfzaken en tuincentra die volgende dinsdag weer opengaan. De Denen heropenen een dag later crèches en scholen. Daarbij hoort de kanttekening dat om allerlei redenen, waaronder de geografie en de veel lagere bevolkingsdichtheid, het virus in beide landen veel minder dodelijke slachtoffers heeft gemaakt dan bij ons.

Postcoronascenario's

Nederland noch Duitsland, het economische kompas voor Vlaanderen, zijn uit de penarie. Maar beide landen schrijven hard aan postcoronascenario's die al veel tastbaarder zijn dan de onze, luidt het. Er wordt verwezen naar een rapport van de Duitse wetenschappelijke denktank Ifo, dat Berlijn een draaiboek uit de crisis biedt. Er wordt onder meer in beschreven wat eerst weer open moet, zoals plaatsen met de minst kwetsbare personen voor het virus zoals scholen en crèches, en bedrijven met een hoge toegevoegde waarde of een verregaande graad van automatisering.

Nederland heeft dan weer het protocol 'Samen veilig doorwerken' voor de bouwsector. Dat wordt ook door ander sectoren opgepikt. Dat maakt dat de bouwsector er aan een hogere snelheid dan hier het werk kan hervatten. De reden is dat veel sectoren bij ons impulsen missen vanuit de coronacontroletoren. De boodschap was dat bedrijven desnoods zouden gesloten worden als ze zich niet aan het lockdownregime hielden. Dus zijn er nu veel vragen hoe het concreet zit voor wie toch wil herstarten. De voorlopige radiostilte vanuit de overheid wekt wrevel op.

De vraag is wat de experts concreet kunnen zeggen. Het grote punt is dat de neuzen van de experts in een andere richting wijzen dan de rest van de samenleving. Die krijgt bij de dagelijkse cijferupdate steeds meer goed nieuws te horen over de evolutie van de epidemie. 'De pandemiepiek lijkt zich af te tekenen, samen krijgen we de duivel in zijn kot', zo stelde anticoronatsaar Steven Van Gucht het gisteren.

Bollebozen

Dat doet dromen. Terwijl de realiteit toch complexer is. Ook al is stilaan het ergste achter de rug, er liggen nog wel 5.700 mensen in het ziekenhuis, van wie 1.276 op intensieve. Die cijfers moeten eerst nog serieus dalen voor er sprake kan zijn van een versoepeling van de regels. Een gevolg van een te snelle versoepeling kan zijn dat nieuwe uitbraken volgen, en dat kan je niet riskeren als je ziekenhuizen nog vol liggen. De bollebozen die de overheid bijstaan met computermodellen over de evolutie van de pandemie voorspellen een lange, trage weg naar het einde van de epidemie.

3.000 Hospitalisaties De modellen van de overheid voorspellen dat er eind mei nog 3.000 mensen met het coronavirus in het ziekenhuis zullen liggen.

Dat einde komt er ergens eind mei, wordt geschat. Met de bijgedachte dat ook dan nog zowat 3.000 mensen gehospitaliseerd zullen zijn. Dat toont nog eens aan dat elke beslissing over de lockdown een lastige afweging wordt tussen economie, gezondheid en welzijn. 'Het land weer opendoen wordt zoveel moeilijker dan het op een, twee, drie dicht te smijten, zoals we deden', legt anticoronaboegbeeld en lid van het exitteam Marc Van Ranst uit. De experts zitten ook niet allemaal op één lijn, wat het des te moeilijker maakt voor de politiek om te beslissen.

Het land weer opendoen wordt zoveel moeilijker dan het op een, twee, drie dicht te smijten, zoals we deden. Marc Van Ranst Lid groep exitstrategie