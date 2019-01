Loon stijgt voortaan mee met duurdere tatoeage

De prijzen van tatoeages of het vervangen van een deurslot tellen voortaan mee in de berekening van de inflatie, wat betekent dat ze de lonen kunnen doen stijgen.

De nieuwe producten in de index zijn tatoeages, kookboeken, tweedehandswagens, de huur van een studentenkamer, het uurtarief van een dakwerker, het vervangen van een deurslot, thermische kompressen, consultaties van een diëtist en kinderwagens.

Via de index wordt inflatie gemeten. Als die te fel stijgt, worden in België de lonen en uitkeringen verhoogd. Als tatoeages dus duurder worden, zullen ze die verhoging van lonen en uitkeringen dichterbij brengen.

Voor de aanpassing van de indexkorf zijn verschillende redenen. Veranderd aankoopgedrag van de consument is er een van. De prijzen worden bepaald via kassagegevens en prijzen van webshops.

De kassagegevens van de grootste supermarkten worden sinds 2014 gradueel geïntroduceerd in de index. De administratie vult die aan met prijsopnames in de winkels, bijvoorbeeld bij de bakker. De administratie breidt in 2019 ook 'webscraping' uit, een techniek om automatisch gegevens van webpagina's te halen, gezien het groeiende belang van webwinkels en de online verkoop van klassieke winkels. Zo gebruikt de administratie voortaan webscraping voor onder meer de prijzen van schoenen, zoals bij webwinkel Zalando.