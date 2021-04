Loononderhandelingen zitten muurvast

De vakbonden en werkgevers raken ook in hun tweede poging om een akkoord te bereiken over hogere lonen geen stap vooruit. Dat bleek maandagavond laat in de 'Groep van 10', waar de gesprekken over de ruimte voor opslag plaats vinden.

Er is daarom gevraagd dat VBO-voorzitter Bart De Smet, die de Groep van tien voorzit, premier Alexander De Croo (Open VLD) en federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne in te lichten.

Na de staking

De discussie gaat over hoe veel ruimte er is om in sectoren verder over loonopslag te onderhandelingen. Volgens de wet op de concurrentiekracht, die moet vermijden dat Belgische jobs duurder worden dan die in de buurlanden, is er bovenop een inflatie-aanpassing van 2,8 procent nog ruimte voor extra opslag van 0,4 procent.