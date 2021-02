Loslaten van Brussel is prijs die Vlaanderen moet betalen...

Annelies Verlinden gaf in een gastcollege aan de UGent een voorzet voor verdere stappen in de staatshervorming.

De felle Franstalige reacties op een voorzet van minister Annelies Verlinden over een '2+2'-staatsmodel doen de vraag weer rijzen of Vlaanderen Brussel wil loslaten. Dat is de prijs die de Franstalige partijen vragen voor meer Vlaamse zelfstandigheid.

Waar wil Vivaldi naartoe met de zevende staatshervorming, waarvoor de regering-De Croo tegen 2024 een blauwdruk wil maken? Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V), die samen met haar collega David Clarinval (MR), bevoegd is voor institutionele hervormingen, doorbrak tijdens een gastcollege aan de UGent de stilte.

Verlinden sprak van een '2+2'-model, waarmee ze een opening leek te maken naar het voorstel van PS-voorzitter Paul Magnette, die pleitte voor een België met drie of vier volwaardige gewesten: Vlaanderen, Wallonië, Brussel en Oost-België (de Duitstalige Gemeenschap). Tot verbazing van Verlinden, die dacht de hand uit te steken, kreeg ze vanuit Franstalig België de wind van voren.

Moord en brand

Van de PS tot het Brusselse Défi, alle Franstalige partijen schreeuwden moord en brand omdat Verlinden in haar voorstel Brussel niet naar voren had geschoven als een volwaardig gewest - wat in Franstalig België steevast een 'region à part entière' wordt genoemd. Verlinden had Brussel een 'deelgebied' genoemd - wat in het Frans kort door de bocht werd vertaald als 'sous-région', met de bijklank dat het om een ondergeschikte deelstaat zou gaan.

Het noopte Verlinden ertoe haar uitspraak in een persbericht bij te sturen. Ze wilde het debat over een model met vier deelstaten opstarten, klonk het. Dat is de richting die Magnette en sp.a-oudstrijder Johan Vande Lanotte eerder al aangaven. Maar Verlinden hield wel vast aan de CD&V-eis dat de Vlaamse gemeenschap in Brussel een vinger in de pap moet hebben, waarmee ze op een open zenuw trapte.

Brussel is het scharnierpunt van twee verschillende modellen, die bij het uittekenen van het federale België in elkaar zijn geschoven. Daarbij is in Vlaanderen altijd uitgegaan van de tweeledigheid van België - met de Vlaamse en de Franstalige Gemeenschap - terwijl de Franstaligen het model van de drie gewesten - Vlaanderen, Wallonië en Brussel - naar voren schoven. Het Belgisch federalisme is een compromis tussen die twee modellen, waarbij het voortdurend kraakt in Brussel. De vraag is welke richting Vivaldi wil uitgaan.

Terwijl het duidelijk is dat Franstalig België blijft uitgaan van de drie gewesten als grondslag voor het federale België, lijken de Vlaamse partijen binnen Vivaldi niet meer mordicus vast te houden aan de tweeledigheid van België.

Terwijl het duidelijk is dat Franstalig België blijft uitgaan van de drie gewesten als grondslag voor het federale België, lijken de Vlaamse partijen binnen Vivaldi niet meer mordicus vast te houden aan de tweeledigheid van België. Verlinden leek in naam van de CD&V alvast een bocht in te zetten. Eerder liet ook Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert verstaan zich te kunnen vinden in het staatsmodel van Magnette. Groen zit op de lijn van Ecolo, dat met de andere Franstalige partijen een blok vormt.

De prijs

Maar de vraag is en blijft: wat met Brussel? N-VA-voorzitter Bart De Wever ziet in een confederale omslag de enige mogelijkheid om de politieke blokkeringen van België te doorbreken, maar de prijs die de Franstalige partijen vragen voor meer Vlaamse zelfstandigheid is Brussel. Als Vlaanderen wil verdergaan op het pad naar zelfstandigheid, dan zal het Brussel moeten loslaten. Dat lijkt de deal die Magnette in het achterhoofd heeft.

Achter de schermen is in Vlaams-nationalistische kringen weleens te horen dat men Brussel wel wil loslaten, maar onlangs liet N-VA-voorzitter Bart De Wever weten dat hij dat niet wil.

Het is niet voor het eerst dat de vraag opduikt of Vlaanderen die prijs moet betalen. Achter de schermen is in Vlaams-nationalistische kringen weleens te horen dat men Brussel wel wil loslaten, maar onlangs liet N-VA-voorzitter Bart De Wever weten dat hij dat niet wil. Hij wees op het economische en politieke belang dat Brussel als thuisbasis van de Europese Unie, de NAVO en tal van andere internationale organisaties voor Vlaanderen heeft. Volgens De Wever zal Brussel, net als de verdeling van de centen, de inzet worden bij communautaire onderhandelingen over een confederaal België.

Nostalgie

Of die onderhandelingen binnen Vivaldi worden gevoerd, of tussen de N-VA en de PS, is nog maar de vraag. De heftige reacties op de voorstellen van Verlinden leren dat het geen sinecure wordt voor Vivaldi om werk te maken van een blauwdruk voor een zevende staatshervorming, laat staan voor een confederale omslag. Temeer omdat Georges-Louis Bouchez (MR), de voorzitter van de Franstalige liberalen, vanuit een nostalgie naar een Belgicisme uit de vorige eeuw het liefst van al wil terugkeren op de historische passen die zijn gedaan, weg van het unitaire België.