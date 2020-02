Luchthavenpolitie begint morgen syndidale acties

De luchthavenpolitie start om 6 uur met een stiptheidsactie. Dat laat de christelijke vakbond ACV weten. Reizigers krijgen de raad goed op tijd te komen: voor vluchten binnen de Schengenzone voor het Europees vrij verkeer adviseert Brussels Airport passagiers twee uur op voorhand te komen, ligt de bestemming buiten de Schengenzone dan is het beter om drie uur op voorhand te komen.

Stakingsaanzegging

De acties komen er nadat overleg tussen bonden en directie niets heeft opgeleverd. De bonden hadden een stakingsaanzegging ingediend tegen het personeelstekort en gebrek aan middelen. Brussels Airport voegt eraan toe dat nog andere acties mogelijk zijn. 'Misschien aan de toegangswegen, maar zerheid daarover hebben we niet', aldus een woordvoerster van de luchthaven. Reizigers wordt ook aangeraden om met het openbaar vervoer naar de luchthaven te komen. Er is extra personeel voorzien om de passagiers te informeren. Voor de laatste stand van zaken kunnen ze terecht op de website of sociale media van Brussels Airport.