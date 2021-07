Ludivine Dedonder, de minister van Defensie die zich niet laat doen

Ludivine Dedonder paste helemaal in de casting die PS-voorzitter Paul Magnette voor ogen had. Een vrouw die symbool stond voor de vernieuwing van de PS, uit het westen van Henegouwen, met een 'caractère trempé', een sterk karakter dat zich niet laat doen.

In Vlaanderen kent haast niemand haar, maar in Waals-Picardië in het westen van de provincie Henegouwen vormt Ludivine Dedonder samen met haar man, de burgemeester van Doornik Paul-Olivier Delannois, het politieke koningskoppel 'Polo en Lulu'. En zoals in een echte Disney-film speelt er ook een slechterik mee: Marie-Christine Marghem (MR), de liberale furie die in Doornik het koningskoppel naar de kroon steekt.

Lees Meer Dedonder heeft politieke rugdekking bij opstand generaals

Dedonder moet het nakende vertrek van PS-sterkhouder Rudy Demotte in de regio opvangen. Dat is een van de redenen waarom PS-voorzitter Paul Magnette haar tot minister van Defensie heeft gebombardeerd. Dat was een grote ontgoocheling voor André Flahaut, de gewezen minister van Defensie die nog ambitie had, maar hij paste niet in het plaatje dat Magnette voor ogen had.

Dedonder kende Defensie niet, maar met haar kon de PS claimen dat ze de eerste vrouwelijke minister van Defensie leverde. Wat nog meespeelde, was dat Magnette naast de sociale departementen - die hij had gedeeld met de collega's van Vooruit - minstens één internationale ministerportefeuille wilde, om niet alleen liberalen op het internationale toneel te laten acteren.

Karaoke

Magnette kent 'Lulu' al langer. Via haar man Paul-Olivier Delannois, die met zijn 'franc-parler' geregeld van zich laat horen en een rechts sheriffimago cultiveert. Dedonder stond niet in de schaduw en ontpopte zich ook tot een stemmenkanon. Dat is Magnette niet ontgaan. Dedonder charmeerde Magnette ook, ze strikte hem voor een gastoptreden op de 'karaoké des personnalités', een folkloristisch rendez-vous in Doornik. Magnette herinnert het zich als was het gisteren, hoe hij er 'Bella ciao' ten beste bracht.

De essentie Ludivine Dedonder vormt in Doornik een politiek koningskoppel met haar man Paul-Olivier Delannois, de burgemeester van Doornik.

Ze moet in Waals Picardië de vlag van de PS hoog houden, als sterkhouder Rudy Demotte straks vertrekt.

Ze leerde haar mannetje te staan op de sportredactie van de RTBF, waar ze werkte vooraleer ze helemaal voor de politiek koos.

Ze staat bekend als een doorzetter.

Met Dedonder had Magnette ook iemand die haar mannetje zou staan. Ze voelt zich op haar gemak in een mannelijk milieu. Ze begon haar carrière als een van de weinige vrouwen op de sportredactie van de RTBF. Als kind was ze al bezeten van voetbal. Haar grootvader langs vaders kant was de diepe spits van RCC Tournai, dat in 1956 de beker van België won. Als kind nam ze voetbalwedstrijden op, waarna ze er op haar kamer zelf commentaar bij gaf.

Theo Francken (N-VA) zette er meteen de beuk in. Bij haar eedaflegging als minister van Defensie postte hij een foto van Dedonder waar ze breed glimlachend poseert met haar hondje. 'Onze nieuwe minister van Defensie', klonk het. Wat later volgde een tweet met beide voeten vooruit, waarin Francken hekelde dat ze 'er echt niks niks niks van kent'.

Dedonder verweet Francken seksisme, zo zou hij nooit een man aanpakken. Het ene incident na het andere volgde. Ook in de zaak van de extreemrechtse militaire Jürgen Conings koos Dedonder voor de aanval als de beste verdediging. Ze verweet de N-VA'ers haatzaaiers te zijn en verklaarde extreemrechts de oorlog. Ze speelde het bekende spel waarbij de N-VA en de PS elkaars beste vijanden zijn.

Lees Meer weekboek Gedonder over de rechtsstaat

'It is a gift that keeps giving', zegt Francken. 'In Wallonië wordt ze steeds populairder, terwijl ze in Vlaanderen wordt verguisd'. Het lijkt op een herhaling van hoe Pieter De Crem (CD&V) destijds naam en faam maakte als 'Crembo', door vanuit de oppositie tekeer te gaan tegen toenmalig minister van Defensie André Flahaut (PS).

Het draaide uiteindelijk toch verkeerd uit voor Dedonder. Ze joeg iedereen tegen zich in het harnas, toen ze besliste de chef van de militaire inlichtingendienst ADIV, Philippe Boucké, aan de kant te schuiven. De generaal moest de bonen vreten voor de jarenlange besparingen op defensie. Het leidde tot een ongeziene opstand binnen het leger.

Kwade genius

'Ik denk dat de minister slecht wordt geadviseerd', zegt een parlementslid van de meerderheid. Haar kabinetschef Jamil Aroud wordt gezien als de kwade genius die voor de confrontatie kiest en het voor het zeggen heeft. Letterlijk. Hij voert het hoge woord tijdens het meerderheidsoverleg in het Nederlands, of in de contacten met de Nederlandstalige parlementsleden. Dedonder zelf is het Nederlands onvoldoende machtig.