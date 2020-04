Lufthansa en De Croo blijven armworstelen over Brussels Airlines

De redding van Brussels Airlines is uitgemond in een krachtmeting tussen Lufthansa en de Belgische overheid. De Duitsers willen 290 miljoen euro, maar geen pottenkijkers.

Brussels Airlines heeft dringend een kredietlijn nodig. Er is nog genoeg geld in kas om het tot eind mei uit te zingen, maar zonder staatssteun is het dan afgelopen. Tussen de Belgische overheid, Brussels Airlines en eigenaar Lufthansa zijn al enkele weken gesprekken aan de gang. Iedereen wil een oplossing, maar de onderhandelingen lopen stug.

Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) is niet bereid zomaar een blanco cheque te tekenen, waarbij het niet duidelijk is of de Belgische belastingcenten finaal naar Zaventem vloeien, dan wel naar Frankfurt. 'Het zou niet de eerste keer zijn dat Lufthansa zijn beloftes omtrent Brussels Airlines niet nakomt', klinkt het in zijn entourage.

Lufthansa voert de druk op. De VRT maakte dinsdag bekend dat CEO Carsten Spohr een brief heeft geschreven naar premier Sophie Wilmès (MR). Hij benadrukt daarin dat het de bedoeling is de groep - met ook het Zwitserse Swiss en het Oostenrijkse Austrian - samen te houden en dat Belgische overheidssteun alleen voor Brussels Airlines zal worden gebruikt.

Blufpoker

Lufthansa moet niet alleen met de Belgische overheid een akkoord bereiken. Duitsland heeft 9 miljard veil om Lufthansa recht te houden, maar de sociaaldemocraten in de regering-Merkel willen dan wel een stem in het kapittel krijgen, wat Lufthansa niet ziet zitten. Dinsdag lekte uit dat de maatschappij bescherming tegen schuldeisers onderzoekt als alternatief voor staatssteun. 'Het management kan dan zelf de herstructurering leiden, zonder politieke inmenging', valt te horen. Het lijkt op blufpoker van de bovenste plank.

Een deel van de financiering moet van Lufthansa zelf komen. Alexander De Croo Minister van Financiën

De intra-Duitse discussie geeft De Croo marge om het hard te blijven spelen. In de Kamer bevestigde hij dinsdag de geruchten dat Brussels Airlines 290 miljoen wil, maar er kan alleen onder duidelijke voorwaarden sprake zijn van staatssteun. 'Als de regering zou beslissen steun te geven, is het essentieel dat een duidelijk toekomstperspectief wordt geboden, zodat Brussels Airlines na de crisis opnieuw kan groeien als 'home carrier' van België en een cruciale schakel kan zijn als internationale hub.'

De Croo wou niet zeggen of de regering aandelen wil in ruil voor steun. Wel benadrukt hij dat België Brussels Airlines niet in zijn eentje kan redden. 'Een deel van de financiering moet ook van Lufthansa zelf komen.'