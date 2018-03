Luxemburg helpt China belastingen ontlopen in België

De Chinese staat kan via een Luxemburgse postbus opbrengsten uit vele miljarden aan investeringen in tal van landen belastingvrij doorsluizen naar de Britse Maagdeneilanden. Dat gebeurt ook voor investeringen in België.

Het gaat in ons land zelfs om opbrengsten die China haalt uit twee grote Brusselse kantoorgebouwen die door overheden worden gehuurd. In één ervan werken Europese ambtenaren, het andere is het hoofdkantoor van de federale politie in Brussel, waar zo’n 2.300 mensen aan de slag zijn. Het gaat dus om zowel Europees als Belgisch overheidsgeld.

Hoe helpt het groothertogdom de Chinese staat aan die fiscale sluipweg? China heeft op een Luxemburgs postbusadres, beheerd door het kantoor Intertrust, een hele hoop postbusvennootschappen opgericht. Daar komen de dividenden en meerwaarden aan die China haalt uit zijn investeringen in België en andere landen.

De Luxemburgse constructie werd ook opgezet voor Chinese investeringen van Amsterdam tot in Australië.

De Luxemburgse postbusvennootschappen zijn zo georganiseerd dat de dividenden en meerwaarden niet aan de bron worden belast in Luxemburg. Vervolgens stromen de gelden vanuit Luxemburg naar postbusvennootschappen op de Britse Maagdeneilanden. Ook dat gebeurt belastingvrij, via een zogeheten ‘total return swap’. De Britse Maagdeneilanden zijn natuurlijk een belastingparadijs, waar China de opbrengsten opnieuw belastingvrij kan opstrijken.

De passage via Luxemburg is cruciaal. ‘Als China de dividenden uit zijn Brusselse investeringen rechtstreeks vanuit België zou uitkeren naar de Britse Maagdeneilanden, zou daar 30 procent roerende voorheffing worden geheven’, vertelt fiscalist Denis-Emmanuel Philippe.

Dezelfde Luxemburgse postbusconstructie gebruikt China voor miljarden euro’s aan investeringen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Spanje, Oostenrijk en zelfs Australië.