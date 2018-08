M/V van de dag | Theo Francken

Staatssecretaris onder vuur voor nieuwe faux pas op sociale media.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) krijgt de wind van voren van de holebiorganisatie Çavaria. Die eist excuses omdat Francken op Facebook serieuze bedenkingen plaatste bij een krantenbericht over een bedrijf dat lingerie voor mannen verkoopt.

Francken paste zijn commentaar op zijn Facebook-pagina, die ruim 170.000 volgers heeft, nog meerdere keren aan, onder meer met de toevoeging dat hij de holebigemeenschap niet viseerde. Met de stijgende verontwaardiging verwijderde hij zijn bericht, omdat er ‘te veel misverstanden’ over waren.

Maar het kwaad was geschied. Vanuit de politiek en de holebigemeenschap barstte een stortvloed aan kritiek los op Francken en de N-VA. Net als bij vorige socialemediastormen rond Francken probeerde de oppositie de premier te raken. Groen noemde het schuldig verzuim dat Charles Michel (MR) niet tussenkomt.

Geen partijstandpunt

N-VA-voorzitter Bart De Wever zette in alle commotie de puntjes op de i. Nee, Francken praatte niet in naam van de partij. Het partijstandpunt is dat iedereen vrij is in zijn seksuele-identiteitsbeleving, maar excuses hoeven nu ook weer niet, luidde het. ‘Ik denk niet dat je je moet verontschuldigen voor een opinie.’

Ook staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) verduidelijkte nog eens waar de partij voor staat. ‘Je seksuele identiteit is een individuele vrijheid die je op je eigen manier beleeft en waar niemand anders zaken mee heeft. Blijf vooral het ondergoed kopen waar je goed in zit.’ Diezelfde boodschap verspreidden prominente N-VA-holebi’s verder via sociale media.

Zowel de partij als Francken zit verveeld met de faux pas. Holebi’s zijn van links tot rechts een belangrijke electorale doelgroep. De N-VA telt bovendien naast Demir ook de Vlaamse minister voor Gelijke Kansen, Liesbeth Homans.

Strategie tegen moslims

Toch is ondanks alle strijd tegen genderdiscriminatie lang niet alles koek en ei tussen de N-VA en de holebi’s. Bij de Pride Parade in Brussel in mei werd de N-VA-praalwagen nog aangevallen. Een deel van de holebi’s ziet in de homovriendelijkheid van de N-VA een strategie om de moslims te treffen.

De impact van de islam is een twistpunt onder holebi’s. Zo is in Nederland commotie over de tv-celebrity Paul De Leeuw, die stelt dat homo’s minder vrij zijn dan vroeger omdat we migranten en vluchtelingen uit conservatieve landen hebben opgenomen, die niet accepteren dat wij zo vrij kunnen leven. Dat vinden veel holebi’s met hem.

De N-VA noemt het belachelijk dat haar proholebistandpunt een ander doel zou dienen, omdat dat onveranderd is sinds het Volksunie-tijdperk, toen van oprukkende homofobie door religieus extremisme geen sprake was.