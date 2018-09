MR gunt N-VA geen grotere diplomatieke rol voor Vlaanderen

Vlaanderen wil meer te zeggen hebben in het buitenland en bij de Europese Unie. Maar de N-VA is er ondanks haar regeringsdeelname niet in geslaagd de MR daarvan te overtuigen.

Vlaanderen heeft heel wat bevoegdheden voor het buitenlands beleid, maar het heeft bij de Europese Raad, waar de staatshoofden en regeringsleiders samenkomen, en andere bijeenkomsten geen zitje om de tafel. Dat is de Vlaamse regering al langer een doorn in het oog. Ze wil de samenwerkingsakkoorden over de diplomatie heronderhandelen. Die akkoorden dateren van begin jaren 90 en zijn zeker na de zesde staatshervorming aan een update toe.

De federale regering en Vlaanderen raakten het niet eens over de vertegenwoordiging van de deelstaten bij de EU.

Voor de verkiezingen van 2014 raakten de deelstaten en de federale overheid het over een paar punten eens. Voor de gedragscode op de buitenlandse diplomatieke posten lag een update klaar. Ook over de vertegenwoordiging van de deelstaten bij multilaterale organisaties was er een akkoord. Maar ze raakten het niet eens over de vertegenwoordiging van de deelstaten bij de EU.

De Belgische delegatie bij de Europese Raad mag uit twintig personen bestaan, maar tot nu toe zijn dat vooral kabinetsmedewerkers van de federale regering en medewerkers van de Belgische vertegenwoordiging bij Europa. Ook over informele ministerraden, ministeriële conferenties of bijeenkomsten op ambtelijk niveau moeten nieuwe afspraken worden gemaakt.

Regeerakkoord

De Vlaams-nationalisten hoopten op een doorbraak na de verkiezingen van 2014. Sindsdien maakt de N-VA niet alleen deel uit van de Vlaamse, maar ook van de federale regering.

De herziening van de samenwerkingsakkoorden is prioritair en moet dringend worden aangepast. federaal regeerakkoord

In het federaal regeerakkoord staat op vraag van de partij zelfs de volgende passage: ‘De herziening van de samenwerkingsakkoorden is prioritair en moet dringend aangepast worden aan de institutionele hervormingen in Europees en Belgisch verband.’ Ook Wallonië en Brussel zijn vragende partij voor een aanpassing.

Maar van die plannen is niets in huis gekomen, blijkt nu. De werkgroepen die over de akkoorden onderhandelen, zijn al bijna twee jaar niet meer samengekomen.

Sowieso zat er volgens bronnen dicht bij het dossier van in het begin weinig fut in de samenkomsten. Zo was François Roux, de ambassadeur van België bij de EU, de voorzitter van de werkgroep over Europa. Van Roux is algemeen geweten dat hij dicht bij premier Charles Michel (MR) staat. Zijn benoeming stond symbool voor het verzet van de Franstalige MR tegen de hervormingen.

Ook minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) loopt niet hoog op met de besognes van de deelstaten.

Koppelen

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) zegt in een reactie dat Vlaanderen een voorstel op het Overlegcomité heeft ingediend. ‘Het ligt nu op de federale regeringstafel’. Omdat er geen schot in de zaak kwam, probeerde de N-VA de politieke forcing te voeren door de samenwerkingsakkoorden te koppelen aan een ander dossier.

Afgelopen voorjaar weigerde ze groen licht te geven voor nieuwe Europese verkiezingsregels. Daarmee zou België de beslissing blokkeren, want er was unanimiteit nodig om de hervorming goed te keuren. Vooral de Duitse bondskanselier Angela Merkel was vragende partij om een kiesdrempel van 2 procent in te voeren om een verdere versplintering in het Europees Parlement te vermijden. België moest om uitstel vragen omdat ons land het intern niet eens raakte.

Dat uitstel bracht Michel op Europees niveau in een lastig parket. Maar zelfs toen weigerde de MR in te binden. België besliste uiteindelijk zich bij de beslissing te onthouden.