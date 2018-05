MR houdt ban op criminele cafés en winkels tegen

De Franstalige liberalen van de MR houden het plan tegen om burgemeesters meer bevoegdheid te geven in de strijd tegen winkels en café waar criminele activiteiten achter schuil gaan.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en minister van Justitie Koen Geens (CD&V) willen dat lokale besturen meer slagkracht krijgen in de strijd tegen winkels en cafés waar criminele activiteiten achter schuilgaan. Een wetsontwerp daarvoor dat burgemeesters de bevoegdheid geeft om zulke handelszaken een vergunning te weigeren of ze in te trekken, stond vandaag op de agenda van de ministerraad, maar raakt niet goedgekeurd.

Jambon en Geens willen het voor lokale besturen gemakkelijker maken om optreden tegen handelszaken waarvan er een vermoeden is dat iets niet pluis is.

Jambon en Geens willen het voor lokale besturen gemakkelijker maken om optreden tegen handelszaken waarvan er een vermoeden is dat iets niet pluis is. Nu kan enkel via de gerechtelijke weg worden opgetreden tegen zaken die bijvoorbeeld gebruikt worden om geld wit te wassen. Dat vergt tijd. Er komen wel strikte procedures en een beroepsmogelijkheid om willekeur van lokale besturen tegen te gaan.

Lokale besturen zullen bij een nog op te richten orgaan moeten nagaan of er redenen zijn om een zaak te sluiten. Dat federale orgaan, dat toegang krijgt tot tal van databanken, zal de lokale besturen een advies geven of ze al dan niet een vergunning moeten afleveren. In Nederland bestaat al zo’n procedure.

MR schermt met vrij ondernemerschap

Vooral de Franstalige liberalen van de MR liggen nog dwars over de plannen van Jambon en Geens. Voor hen ligt de aanpak ideologisch moeilijk, omdat ze er een beperking inzien van het vrije ondernemerschap. 'Maar ook de heisa rond de N-VA heeft niet geholpen', klinkt het in regeringskringen. 'Als de N-VA voortdurend kritiek op alles heeft, kun je niet verwachten dat hun voorstellen zonder problemen worden goedgekeurd.'