MR legt cliquetsysteem voor energieprijzen op tafel

Net als elders in Europa duiken de stijgende prijzen voor elektriciteit en gas op als politiek thema in de Wetstraat. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is de volgende die met een piste komt: belastingen aftoppen als de prijzen te hoog oplopen.

Stijgende energiefacturen maken in heel Europa politici nerveus. De linkse Spaanse regering grijpt naar het grof geschut door de btw te verlagen en tijdelijk de winsten van energiebedrijven af te romen. Ook Griekenland nam al maatregelen, en in Italië en Frankrijk broedt de regering op plannen om gezinnen te helpen de fors gestegen elektriciteitsfactuur te betalen.

Bij ons besnuffelen de partijen in de Vivaldi-coalitie elkaar met allerlei pistes. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is de volgende die een voorstel op tafel legt. 'Omdat 60 procent van de factuur bestaat uit belastingen en kosten van de distributienetbeheerders kunnen we daarop een cliquetsysteem toepassen om hulp te bieden aan mensen die dat nodig hebben', klinkt het op Twitter.

Zo'n cliquetsysteem bestaat al voor brandstof. De belasting wordt automatisch verlaagd als de prijs boven een bepaalde drempel stijgt. Daarnaast bestaat een omgekeerd systeem dat de prijsdalingen afremt door de accijnzen te verhogen. Het voorstel van Bouchez is uiteraard in de eerste plaats bedoeld om de stijgende elektriciteitsprijzen te temperen.

1.600 euro Gasprijs De energieregulator CREG heeft berekend dat de stroomprijs voor een gemiddeld gezin oploopt tot meer dan 1.000 euro per jaar en de gasprijs tot 1.600 euro.

De energieregulator CREG heeft berekend dat de stroomprijs voor een gemiddeld gezin oploopt tot meer dan 1.000 euro per jaar en de gasprijs tot 1.600 euro. Bij elektriciteit gaat 45 procent van de prijs in Vlaanderen op aan btw en energieheffingen. Bij gas is dat 21 procent. Dat kan afwijken van de situatie in Brussel en Wallonië.

Sociaal tarief

Bij de Vlaamse liberalen klinkt het dat Bouchezs voorstel een te bestuderen optie is. Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert gaf al aan dat het echte debat over de hoge belastingen op energie moet gaan. 'De enige oplossing is een fundamentele analyse van de elektriciteitsfactuur. Maar dat moet de federale overheid samen met de regio's bekijken', aldus Lachaert.

De discussie volgt ook uit een actie van federaal energieminister Tinne Van der Straeten (Groen). Zij stelde deze week voor de uitbreiding van het sociaal tarief voor elektriciteit en gas te verlengen. Van dat tarief genoten voor de coronacrisis al 450.000 gezinnen. Begin dit jaar maakte de Vivaldi-coalitie 176 miljoen euro vrij om daar nog eens 450.000 gezinnen met lagere inkomens aan toe te voegen. De groenen zijn het idee genegen de tijdelijke maatregel structureel te maken.

Geen groot enthousiasme

Behalve de PS en Ecolo is er bij de rest van Vivaldi geen groot enthousiasme voor Van der Straetens plannen. 'Interessant maar het lost eigenlijk weinig op', zegt sp.a-energiespecialist en federaal parlementslid Kris Verduyckt.

Een prijsblokkering komt er in geen geval. De Nederlandse oplossing is wel interessant: elektriciteit goedkoper maken, want niet-fossiel. Federale regeringsbron

'Die uitbreiding kwam er vanwege corona. Elk voorstel tot verlenging of extra uitbreiding moet daarom langs de regeringstafel passeren', klinkt het in de entourage van de premier. 'De kwestie komt aan bod op het begrotingsconclaaf eind deze maand. Maar ongetwijfeld zullen partijen nog andere behoeften op tafel leggen. We zullen bekijken wat onze beste opties zijn.' Het monitoringcomité, de groep topambtenaren die de begroting opvolgt, komt volgende week bijeen.

'Een prijsblokkering komt er in geen geval', stelt een hoge federale regeringsbron. 'De Nederlandse oplossing is interessant. Elektriciteit goedkoper maken, want niet-fossiel.' Nederland heeft ervoor gekozen de factuur voor elektriciteit geleidelijk te verlagen en die voor gas te verhogen, omdat met stroom de klimaatdoelstellingen beter te halen zijn dan met gas.

Btw-verlaging

Een btw-verlaging zoals in Spanje is bij ons toegepast in 2014. Maar in 2015 werd het tarief alweer opgetrokken van 6 tot 21 procent. Het lijkt niet opnieuw een piste omdat het niet echt bijdraagt aan het stimuleren van energiezuinigheid.

CD&V-voorzitter Joachim Coens (CD&V) wijst dan weer op een maatregel die in het regeerakkoord is opgenomen: de energienorm. Van der Straeten is bezig aan een wetsontwerp over de energienorm. Die moet garanderen dat de energiefactuur voor gezinnen en bedrijven in België niet sneller stijgt dan die in de buurlanden.