MR-ondervoorzitter: 'Wij praten niet over confederalisme'

Volgens Jean-Luc Crucke zouden dergelijke onderhandelingen de opstap zijn naar het einde van België.

De Franstalige liberalen van de MR weigeren over confederalisme te praten. Dat heeft ondervoorzitter Jean-Luc Crucke woensdag nog eens duidelijk gemaakt in 'De ochtend' op Radio 1. Hij ziet zulke onderhandelingen als de opstap naar het einde van België. 'Wie dat wil, moet maar verhuizen.'

Crucke zit zo op de lijn van zijn partijgenote en ontslagnemend minister van Begroting Sophie Wilmès. Zij vond het dinsdag niet kunnen dat voormalig Brussels minister-president Charles Picqué 'duidelijk zegt dat de PS klaar is om met de N-VA over confederalisme te onderhandelen'. 'Deze grote ruilhandel tussen de PS en de N-VA is gewoonweg onaanvaardbaar voor de MR', verklaarde Wilmès in La Dernière Heure.

Opening

Crucke deelt die mening dus, al laat hij wel een opening om over institutionele zaken te praten. 'Er zijn zoveel definities van confederalisme, de N-VA heeft er zelf niet eens één. Over mogelijkheden om de bestuurbaarheid van het land beter te maken en het te laten, moeten we zeker kunnen spreken.'

Maar eerst is het aan de grootste partijen in Vlaanderen en Wallonië - de N-VA en de PS - om rond de tafel te gaan zitten, zegt Crucke. 'Anders komt er geen oplossing.'

Crombez

Met dat laatste standpunt is ook sp.a-voorzitter John Crombez het eens. Hij sloot dinsdagavond in het VRT-programma 'Terzake' institutionele gesprekken niet uit.

'Als de N-VA en de PS rond de tafel gaan zitten, zal het behoud van de federale sokkel van de sociale zekerheid zeker besproken worden. Maar als men wil spreken over de organisatie van het land zelf - of dat dan confederalisme heet of iets anders - en er is een grote partij die dat vraagt, dan moet daar evengoed naar geluisterd worden.'