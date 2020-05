MR schiet socialistische relancetandem af

'Bijna een staatsgreep', bestempelt MR-kopman Georges-Louis Bouchez het voornemen van de socialistische kopstukken om zonder koninklijke missie de regeringsonderhandelingen weer op te starten.

Na een periode 'lockdown' - corona oblige - knettert het weer in de Wetstraat. Het plan van de socialistische partijvoorzitters om met een relanceplan van 30 miljard de regeringsonderhandelingen weer vlot te trekken, krijgt flink kopwind. En wel van Georges-Louis Bouchez, voorzitter van de Franstalige liberalen (MR).

In interviews met De Morgen en Le Soir zet Bouchez de puntjes op de i. Hij stipt aan dat PS-voorzitter Paul Magnette en zijn Vlaamse tegenhanger Conner Rousseau van het paleis geen missie hebben gekregen. 'Er is geen missie in de strikte zin van het woord. Misschien hebben de twee even frisse lucht willen scheppen na de lockdown?'

'Een initiatief nemen zonder de koning en zonder de grootste partijen aan beide zijden van de taalgrens? Het is bijna een staatsgreep!', fulmineert Bouchez.

Voor Bouchez is er maar één manier om de heronderhandelingen weer op te starten en dat is met 'de grootste partijen'. Hij ziet overleg met vijf. 'De drie grote Vlaamse democratische partijen, N-VA, CD&V en Open VLD. En de twee grootste aan Franstalige zijde, PS en MR'.

Anderen zoals sp.a en Ecolo zijn wat hem betreft ook welkom, maar dan wel ten koste van efficiënte onderhandelingen. 'Gaan we met zijn tienen een akkoord bereiken? Ik denk het niet.' Volgende week dinsdag is het exact één jaar na de verkiezingen van 26 mei 2019.

Zorg

Bouchez liet, via de radiozender Bel RTL, ook nog weten voorstander te zijn om twee controversiële koninklijke besluiten weer in te trekken. Het gaat om besluiten waarbij zorgpersoneel potentieel kan opgeëist worden en de mogelijkheid om verpleegkundige handelingen ook door niet-verpleegkundig personeel te laten uitvoeren. De besluiten vielen erg slecht in de sector, die met stakingen dreigde.

'Er was een probleem met de timing", analyseert MR-voorzitter Bouchez. 'Indien het nodig was, hadden die besluiten bij het begin van de pandemie moeten worden gepubliceerd. De laattijdige publicatie is heel slecht overgekomen.'