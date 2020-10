MR-voorzitter Bouchez: ‘Ja, ik heb fouten gemaakt’...

Vier dagen lang daverde de MR op haar grondvesten, nadat ‘hyperprésident’ Georges-Louis Bouchez met ministers begon te schuiven als waren het Playmobilpopjes. ‘Ik heb fouten gemaakt’, geeft hij toe. ‘Maar er is nog altijd maar één voorzitter bij de MR.’

De krachttermen vlogen de voorbije dagen in het rond bij de MR. Een ‘maffiaclan’, doordrongen van ‘nepotisme’ noemde oud-minister Sabine Laruelle de partij. De benoeming van Mathieu Michel tot federaal staatssecretaris was de eerste schok. De tweede was dat voorzitter Bouchez Waals minister Valerie De Bue probeerde opzij te schuiven om oud-minister Denis Ducarme een nieuwe ministerpost te geven en daarin faalde omdat een Waals decreet dat niet toeliet.

Bouchez kon zijn vel redden, maar kreeg een G11 op zijn nek: tien wijzen om hem bij te staan. Lees: een waakhond. Bouchez relativeert dat als we hem vragen of de andere tien voorzitters niet bij het interview aanwezig moeten zijn. ‘Er is maar één voorzitter bij de MR. Paul Magnette heeft ook een G9, maar ik heb nog nooit iemand horen zeggen dat er negen voorzitters zijn bij de PS.’ Achter de keuze voor Mathieu Michel blijft Bouchez staan. Hij ontkent dat hij ontmaskerd is als de handpop van Charles Michel.

Georges-Louis Bouchez: ‘Ik stond voor de onmogelijke taak van zeven ministers op twee en een staatssecretaris terug te vallen. Mijn keuzes zijn eigenlijk zeer conservatief. Sophie Wilmès en David Clarinval worden onze nummers een en twee. Dat waren ze ook in de vorige regering. Voor het staatssecretariaat wilde ik iemand uit Waals-Brabant. Ik heb voor Mathieu gekozen, niet voor een Michel. Ik ken Mathieu goed. Hij heeft grote troeven. Door een andere oplossing te zoeken voor Ducarme, die mijn uitdager was voor het voorzitterschap, wilde ik tonen dat ik niet uit was op wraak en dat er geen clans meer zijn in de MR.'

'Helaas was er geen mirakeloplossing en is het fout gegaan. Wat daarna is losgebarsten, was hevig. Maar het ging niet alleen over mij. Alle onderhuidse frustraties en spanningen van de jongste 20 jaar zijn in één keer losgekomen. Een volledig onverwerkt verleden. Het lijkt raar, maar ik denk dat de MR hier sterker uitkomt. Dit was ons catharsismoment.’

Uw verdienste was dat u de oorlog tussen de clans-Michel en -Reynders hebt stilgelegd. Maar die hebt u gereanimeerd door de familie Michel te bedienen.

Bouchez: ‘Men moet consequent blijven. Men kan mij niet verwijten dat ik een hyperprésident ben die alleen maar soloslim speelt en me tegelijk wegzetten als de handpop van Charles Michel. Charles is mijn vriend, maar niet de enige. Jean-Luc Crucke heeft me het meest gesteund in mijn carrière. Didier Reynders is de eerste die me een kans heeft gegeven. Ik overstijg al die tegenstellingen. Maar ik heb beoordelingsfouten gemaakt en ik excuseer me. Ik toon graag mijn trofeeën, maar ben niet te beroerd om mijn fouten toe te geven.’

Terwijl de MR in brand staat, loopt de PS te pronken met haar ‘retour du coeur’ in de regering-De Croo. Zo geraakt u in 2024 nooit aan de verhoopte 30 procent.

Bouchez: ‘Het is niet omdat we het vier dagen moeilijk hebben gehad dat we de ambitie niet meer hebben om 30 procent te halen. Het regeerakkoord bevat voldoende blauwe accenten. Wat is die ‘retour du coeur’ behalve een slogan? De verhoging van de laagste pensioenen? Wij zijn daar ook voor. Het gros van de zelfstandigen profiteert daarvan. Onze minister van Middenstand zal 40 procent uitgeven van de 3 miljard die voor nieuw beleid wordt uitgetrokken. De PS moest aanvaarden dat de pensioenleeftijd op 67 jaar blijft en dat de loonwet van 1996 wordt behouden. Voor de liberalen is dat een succes.’

Maar er komt een nieuwe effectentaks, terwijl u had gezworen dat die er niet zou komen, evenmin als een vermogenswinstbelasting.

Bouchez: ‘De socialisten bleven hameren op een vermogenstaks. Op een bepaald moment moesten we kiezen: een taks op eigendom die finaal de middenklasse dreigt te raken of iets als de effectentaks, waarbij alleen effectenportefeuilles van meer dan 1 miljoen euro in het vizier komen. Dan was de keuze snel gemaakt. Een land waar de middenklasse niet kan vooruitgaan, is een dood land.’

Denkt u dat de discussie daarmee gesloten is? In het regeerakkoord staat dat nieuwe belastingen alleen mogelijk zijn bij budgettaire controles. Maar door de onzekere groei zal er bij elke controle geld tekort zijn. Dan zullen de linkse partijen nieuwe taksen eisen.

Als ik de commentaren in Vlaanderen hoor, is Vandenbroucke precies ‘Superfrank’. Misschien had ik ook met iemand van 20 jaar geleden moeten afkomen.’

Bouchez: ‘Dat zullen we nog zien. Er is een verdeelsleutel afgesproken als extra geld nodig is: een derde uit besparingen, een derde uit inkomsten en een derde uit diverse posten. Als iemand de belastingen wil verhogen, moet hij dus evenveel besparingen aanvaarden. Los daarvan heb ik er vertrouwen in dat het uitgestippelde budgettaire traject gehaald kan worden. Lukt dat niet, dan zweer ik u dat de liberalen de dam zijn waarop vragen om nieuwe belastingen zullen botsen. Ik beloof u dat de globale belastingdruk onder deze regering niet zal stijgen en al zeker niet voor de middenklasse.’

Wees eerlijk: de regeringsonderhandelingen zijn niet gestopt op 1 oktober. Er resten nog veel losse eindjes.

Bouchez: ‘De paradox is dat we er 16 maanden over gedaan hebben om tot een regering te komen en tien dagen om een regeerakkoord te schrijven. De bakens zijn uitgezet, het evenwicht is er, maar er is nog veel werk, ja. Daarom was het zo belangrijk het werk in handen te kunnen geven van sterke ministers. Alexander De Croo heeft het talent en de competentie om dat te leiden. Alexander en oud-premier Wilmès, dat wordt de sterke as.’

Euh, de sterke as lijkt eerder De Croo-Vandenbroucke.

Bouchez: ‘Als ik de commentaren in Vlaanderen hoor, is het bijna ‘Superfrank’. Misschien had ik ook met iemand van 20 jaar geleden moeten komen.’ (lacht)

Behalve sterke ministers heb je ook partijvoorzitters nodig die elkaar niet constant op stang jagen. Er wordt vooral in uw richting gekeken.

Bouchez: ‘Ik hou me aan het regeerakkoord. Ik verwacht dat ook van de andere partijen. Over abortus staat niet in het akkoord dat er niet mag aan worden geraakt, wel dat een hervorming in consensus moet gebeuren. Over het institutionele staat er niet dat we unilateraal naar een regionalisering van de bevoegdheden gaan. Er staat in de tekst dat we ‘zonder taboes’ werken. Het is niet omdat er in Vlaanderen daarover een dominant idee is, dat de voorstanders daarvan gelijk hebben. Het regeerakkoord is de leidraad.’

Snapt u dan niet hoe moeilijk CD&V en Open VLD het in deze regering zullen hebben met een Vlaams-nationalistische muur tegenover zich in de oppositie?

Bouchez: ‘Jawel en dus moeten we er alles aan doen om de komende vier jaar geen coalitiepartners in moeilijkheden te brengen. Maar dat wil zeggen dat het regeerakkoord moet worden gerespecteerd. En eerlijk: ik heb daar vertrouwen in. Nadat ik vorige week in moeilijkheden was gekomen in mijn eigen partij, heb ik de openlijke steun gekregen van Egbert Lachaert (Open VLD) en Joachim Coens (CD&V). Ik heb echt niet de behoefte om hen in moeilijkheden te brengen, want het zijn heel correcte mensen.’

‘Kijk, wat de Belgen nu willen, is stabiliteit. Het laatste wat we nodig hebben, is een nieuw kibbelkabinet. Ik zou wel gek moeten zijn om onrust te stoken. De burgers zouden mij dat niet vergeven.’

Sommigen noemen u zo in Vlaanderen: onbetrouwbaar, saboteur, gek.

Bouchez: ‘Maar ik heb een regeerakkoord gesloten, hè. Ik vind dat sommigen zich tegenover mij dingen permitteren die ze niemand anders durven aan te doen. Het ligt vermoedelijk aan mijn stijl. Ik heb de gewoonte mensen altijd in hun gezicht te zeggen waar het op staat. In de politiek kan men daar moeilijk mee om. Maar ik ben niet op wraak belust. Ik heb geen persoonlijk probleem met Bart De Wever (N-VA), wat hij ook over mij verteld heeft.’