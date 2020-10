MR-voorzitter onder vuur in eigen rangen

De flamboyante Georges-Louis Bouchez wordt verweten een potje te hebben gemaakt van de regeringsvorming. Dat melden verschillende Franstalige kranten.

De positie van het überhaantje van de Belgische politiek, Georges-Louis Bouchez, zou wankelen. Nadat hij kort voor de landing door de Vivaldi-partners nog in de hoek werd gedrumd via een gezamenlijk offensief om hem weg te zetten als grote boeman, is hij nu kop van jut in eigen partij. Zijn casting voor de liberale bemanning van de regeringsbanken, zet kwaad bloed binnen de MR, meldt zusterkrant L'Echo.

Surprise du chef

Het begon donderdagochtend toen Bouchez via zijn favoriete communicatiekanaal Twitter de namen van de federale MR-ministers loste. Een certitude was uittredend premier Sophie Wilmès op buitenlandse zaken. Surprise du chef was wel de naam van Mathieu Michel, voorzitter van de provincieraad in Waals-Brabant en broer van oud-premier Charles, als staatssecretaris voor Digitalisering. GLB toverde Michel uit zijn hoed omdat Denis Ducarme naar verluidt weigerde het ministerschap in te ruilen voor de job van staatssecretaris. Daarop zou Bouchez zijn concurrent bij de MR-voorzittersverkiezingen hebben willen sussen met een job in de Waalse regering. Daarvoor wilde Bouchez Valerie De Bue slachtofferen. De Bue zou op haar beurt fractieleider worden van de MR in het Parlement van de Franse Gemeenschap. Extra collateral damage zou De Bues opvolger Nicolas Janssen zijn, schoonbroer van koning Filip. De MR is een behoorlijk koningsgezinde partij.

Dat Bouchez de partij als zijn kroondomein runt, zorgt intern al langer voor tandengeknars. Dat hij rond de poppetjes nu weer soloslim speelde, liet de emmer overlopen. Bovendien kreeg De Bue - die binnen de MR als een competente kracht gewaardeerd wordt - het nieuws amper een kwartier voor de beslissing publiek zou worden. Waals minister-president Willy Borsus moest het op Twitter lezen. 'Onmenselijk. Lamentabel. Dit moet stoppen', aldus de MR-baronnen.

Als klap op de vuurpijl viel Bouchez' plannetje in duigen. De wissel De Bue-Ducarme zette de boel tot in de hoogste politieke regionen op stelten. Bouchez werd onder zijn neus gewreven dat hij met zijn herschikking de wettelijk opgelegde genderevenwichten binnen de regering verstoorde. Gevolg: De Bue bleef zitten, en Ducarme blijft met lege handen achter. Want de aanstelling van Ducarme tot kamerfractieleider leidt tot verzet bij de parlementsleden in het halfrond. Zij houden vast aan Benoît Piedboeuf. Het Twitter-bericht over de MR-ministers is intussen offline gehaald. Bouchez huldigt zich in stilzwijgen.

Niet iedereen is even overtuigd dat Bouchez blunderde. Kwatongen beweren dat hij goed genoeg wist van het genderevenwicht, maar zich van krommenaas gebaarde. Het idee erachter was aan te tonen dat hij zijn afspraak nakwam aan Ducarme, maar daar buiten zijn wil om een stokje voor werd gestoken.

Oude wonden

De naam Mathieu Michel rijt tegelijk oude wonden op bij de liberalen. De MR is jarenlang verscheurd door de clanoorlog tussen het kamp Charles Michel en dat van zijn rivaal Didier Reynders, allebei naar Europa verhuisd. De grote hoop was dat hun exit en de komst van Bouchez de partij met een schone lei verder zou kunnen. Maar in de aanstelling van Mathieu Michel wordt de hand van de oud-premier gezien. Daarom wordt ook druk gespeculeerd dat Bouchez bij de voorzittersverkiezingen rugdekking kreeg van Michel, in ruil voor een wederdienst. Van het federale toneel zijn alle Reynders-getrouwen verdwenen, maar de vrees is dat demarches à la Mathieu Michel snel oude demonen dreigen wakker te maken.