MR wil hek rond Maximiliaanpark

De Brusselse kandidaat-burgemeester Alain Courtois (MR) pleit voor traliewerk rond het Maximiliaanpark bij Brussel-Noord en nachtelijke sluiting.

In het Maximiliaanpark bij station Brussel-Noord bivakkeren voor de tweede zomer op rij honderden vooral Afrikaanse migranten. Er zijn zorgen over de veiligheid in de buurt nadat de politie maandag een agressieve dakloze Belg neergeschoten heeft en een Soedanese migrant neergestoken werd. De Brusselse politie stelt wel geen info te hebben over dat laatste incident.

De Brusselse MR-lijsttrekker Alain Courtois pleit er daarom voor een hek te zetten rond het Maximiliaanpark. Courtois, die na de schandalen bij de PS overtuigd is dat hij het Brussels stadhuis kan veroveren, wil het park 's nachts ook sluiten. Er wordt gewezen op andere Brusselse parken, zoals het Warandepark, waarrond een hek staat en die 's nachts gesloten zijn.

'Het park moet opnieuw een plek van ontspanning en rust worden voor de inwoners, in plaats van het grootste knooppunt voor migranten in ons land', stelt Courtois. Die toont zich net als burgemeester Philippe Close (PS) een groot tegenstander van het nieuwe registratiecentrum voor asielzoekers dat de federale regering wil neerpoten in de deelgemeente Neder-Over-Heembeek. In afwachting van het nieuwe centrum, waarvan de bouw vertraging heeft opgelopen, wordt het Klein Kasteeltje in hartje Brussel ingeschakeld als tijdelijk registratiecentrum.

Toenemend geweld

De ngo's die de migranten in het park helpen, vrezen voor toenemend geweld. De schuld leggen ze bij staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), schrijft Het Nieuwsblad. Het Brusselse burgerplatform dat actief is in het park, spreekt over een influx van nieuwe migranten uit Noord-Frankrijk.

Dat zou een gevolg zijn van het beleid om migranten die illegaal naar het Verenigd Koninkrijk willen reizen van Vlaamse snelwegparkings te plukken en af te zetten in het Maximiliaanpark. 'Zo gaat het er aan toe', aldus Mehdi Kassou van het Burgerplatform. 'Migranten vertrekken met smokkelaars naar Vlaamse parkings. Daar worden ze opgepakt en overgebracht naar het nieuwe detentiecentrum in Steenokkerzeel. Daar worden ze maximaal 24 uur vastgehouden en nadien gedropt bij het Maximiliaanpark. We importeren migranten uit Calais. Wij kennen die mensen niet en hebben er minder vat op. Dat is gevaarlijk voor de migranten zelf en voor onze vrijwilligers', luidt het.

De korpscheffen van de politiezones langs de snelwegparkings waren afgelopen zomer genuanceerder. Zij stelden dat de migranten in een constante lus reizen tussen kampen bij het Noord-Franse Calais en Duinkerke, de snelwegparkings, het station Brussel-Noord en de haven van Zeebrugge - in de hoop in een truck met bestemming Engeland te klimmen.

De stad Brussel voert in het Maximiliaanpark een beleid van controles. Bij een toeloop vorige zomer besloot de politie samen met de vreemdelingendienst mensen te controleren en bij illegaal verblijf over te brengen naar gesloten centra. Het beleid is nu dat de mensen met rust gelaten worden. De politie laat niet toe dat er tenten of tijdelijke woonconstructies ontstaan, om te vermijden dat een kamp à la de 'jungle' van Calais ontstaat. Daarnaast verjaagt de politie migranten die zicht te dicht bij de woonblokken ophouden en ontruimt de politie het park geregeld om de stadsdiensten toe te laten de buurt proper te maken.

Hectische communicatie

Na de Vlaamse coalitiepartners mort vandaag ook de MR over Francken. Die moest gisteren toegeven dat 32 veroordeelde illegalen zijn vrijgelaten uit een gesloten centrum om plek te maken voor migranten die opgepakt zijn op een snelwegparking.

MR-Kamerfractieleider David Clarinval spreekt over de nood aan acties in plaats van hectische communicatie. 'Zoals in het regeerakkoord staat, is de uitwijzing van criminelen die hier illegaal verblijven een prioriteit. Deze situatie mag zich niet herhalen. Het is urgent dat de administratie daarover duidelijke richtlijnen krijgt.'