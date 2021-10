'Maak link tussen fraudebestrijding en lagere belastingen'

De oppositiepartij N-VA stelt voor om tegenover de inkomsten die de strijd tegen de fiscale en sociale fraude moet opleveren steevast een belastingverlaging te zetten. 'Zo verhoog je de fiscale rechtvaardigheid', zegt Kamerlid Joy Donné.

Net voor de federale meerderheidspartijen beginnen aan wat de finale sprint naar een akkoord over de begroting en een reeks hervormingen moet worden, legt de oppositiepartij N-VA een opmerkelijk voorstel op tafel. Kamerlid Joy Donné stelt voor om de link te maken tussen het geld dat de strijd tegen de fiscale en sociale fraude moet opleveren en een belastingverlaging.

Typisch bij elke begrotingsronde is dat er als sluitpost op enkele honderden miljoenen uit de strijd tegen de fiscale en sociale fraude wordt gerekend. Onthullingen zoals de Pandora Papers over postbusvennootschappen in belastingparadijzen doen de vraag naar extra maatregelen nog toenemen. Voor volgend jaar wordt via een actieplan op een opbrengst van 200 miljoen euro gemikt.

Die aanpak is niet typisch voor de Vivaldi-regering. Ook de regering-Michel, waar de N-VA deel van uitmaakte, rekende steevast op zulke opbrengsten. Het is echter niet te controleren of de verhoopte inkomsten ook effectief worden opgehaald, want ze zitten in de grote pot van de fiscale ontvangsten. Donné pleit ervoor gevolgen te verbinden aan het ingeschreven bedrag. Dat kan volgens hem door tegenover het begrote bedrag een belastingverlaging van dezelfde omvang te zetten.

Fiscale rechtvaardigheid

'Als je met de bestrijding van de fiscale fraude de fiscale rechtvaardigheid wilt verhogen, moet de overheid de inkomsten die zij denkt uit de fraudebestrijding te halen ook teruggeven aan haar burgers en bedrijven. Zonder die fraude zouden de burgers en bedrijven die wel correct hun belastingen betalen immers minder moeten betalen', zegt hij.

Het voorstel kan er volgens Donné ook toe leiden dat minder onbezonnen met bedragen wordt gegoocheld enkel en alleen om de begroting te doen kloppen. Als de rekening niet klopt, moet het geld immers elders worden gezocht.

De regering-De Croo buigt zich heel het weekend over de begroting, maatregelen om de snel stijgende energiefactuur behapbaar te houden, een pakket aan investeringen en enkele hervormingen, zoals op de arbeidsmarkt. Uiterlijk dinsdag moet er een akkoord zijn, want dan wordt premier Alexander De Croo (Open VLD) in de Kamer verwacht voor zijn beleidsverklaring.