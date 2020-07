Maand langer voor aangifte vennootschapsbelasting

De verlenging geldt voor alle aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen, in te dienen via het platform Biztax.

Ondersteuning

'De coronacrisis heeft op heel wat bedrijven een zware impact', zegt de liberale minister. 'Om hen maximaal te ondersteunen heeft de regering de voorbije weken een hele reeks maatregelen genomen. De carry-backregeling is er een van en moet het eigen vermogen van bedrijven versterken en zo falingen voorkomen. Omdat de maatregel al dit jaar van toepassing is, willen we bedrijven voldoende tijd geven om zich erop voor te bereiden en hun aangiftes correct in te vullen.'