Staking met filterblokkade bij vaccinhub

Door de staking van maandag wordt hinder verwacht op het openbaar vervoer en bij enkele grote bedrijven. De vakbonden trekken ook een filterblokkade op bij Brucargo in Zaventem. Dat is omstreden, omdat dat een logistieke hub voor vaccins is.

De vakbonden ACV en ABVV staken maandag, nadat het sociaal overleg eerder deze maand in de soep draaide. De stakingen zullen in de eerste plaats voelbaar zijn bij De Lijn, de MIVB en de NMBS. Bij het spoor legt het personeel zondagavond om 22 uur voor 24 uur het werk neer.

Ook in supermarkten en grote bedrijven, zoals Audi Vorst, Volvo Trucks Gent, het busbedrijf Van Hool of de ijsfabrikant Ysco, zou de productie maandag stilliggen. 'Het zijn vooral bedrijven waar tijdens de gezondheidscrisis is doorgewerkt, vaak in moeilijke omstandigheden. De mensen willen die flexibiliteit beloond zien', zegt William Van Erdeghem van ACV Metea.

Luchthaven

Opvallend is dat de bonden ook een filterblokkade optrekken aan een rotonde bij Brucargo in Zaventem. Vrachtverkeer van en naar de luchthaven wordt 'gefilterd' doorgelaten, bevestigt Olivier Van Camp van het ABVV aan Belga. En dat leidt tot wat ophef.

Doelbewust hinder veroorzaken waar de vaccins moeten passeren, toont een verschrikkelijk gebrek aan elk normbesef. Danny Van Assche Topman Unizo

Brucargo is een van de belangrijkste logistieke hubs voor vaccins. 'Staken terwijl we in een lockdown zitten is al onbegrijpelijk, maar doelbewust hinder veroorzaken waar de vaccins moeten passeren, toont een verschrikkelijk gebrek aan elk normbesef', tweet Unizo-topman Danny Van Assche.

Wegblokkades zijn sowieso omstreden. Vorig jaar werden 17 ABVV'ers veroordeeld voor de belemmering van het verkeer in 2015. Een chirurg arriveerde te laat in het universitaire ziekenhuis van Luik, waardoor een patiënte overleed.

'Beperkte hinder'

De vakbonden benadrukken dat de hinder in Zaventem beperkt blijft. Ze kozen vooral voor de locatie omdat op de luchthaven veel bedrijven zitten die ondanks de crisis goed boerden 'DHL is er vorig jaar 40 procent op vooruit gegaan', zegt Björn Vanden Eynde van ACV-Transcom.

Het frustreert de bonden dat de lonen dit en volgend jaar met maximaal 0,4 procent boven op de index kunnen stijgen. Ze vinden dat 'een aalmoes', zeker voor werknemers uit bedrijven die goed door de crisis kwamen. Met een staking voeren ze de druk op de werkgevers op, hopende dat die inbinden en de loonnorm minder strikt maken.

De werkgevers lijken niet onder de indruk. 'In deze grootste crisis in generaties voelt elke vermijdbare economische schade door een staking als een dolk in de rug. Nu staken is de welvaart helemaal kraken', stelt Voka.