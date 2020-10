Maar 13 procent van reisvouchers gebruikt voor nieuwe boekingen

De reisbureaus schreven sinds maart 209.673 coronavouchers uit voor 351 miljoen euro. Daarvan werd afgelopen zomer 13 procent of 44 miljoen euro gebruikt voor nieuwe boekingen. Liefst 307 miljoen euro aan vouchers moet later dus nog ingeruild worden. Een groot deel van dat bedrag dreigen de reisbureaus volgend jaar cash te moeten uitbetalen aan de consument, wat een zware dobber kan zijn.

'Dat is problematisch omdat er onduidelijkheid is over de gegarandeerde terugbetaling aan de consument', zegt N-VA-Kamerlid Anneleen Van Bossuyt. De overheid zou met een fonds borg staan voor een gegarandeerde terugbetaling aan de reiziger bij een faillissement van de reisorganisator. 'Maar het Garantiefonds beschikt niet over voldoende middelen om die 307 miljoen te dekken.'