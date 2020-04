'Maatregelen verlengen en controles opvoeren'

De Crem liet er in Het Journaal op Eén weinig twijfel over bestaan. 'We gaan naar een verlenging en verdieping van de maatregelen, en jammer genoeg nog meer controles', zei hij. 'We leven niet in een politiestaat, maar als mensen de regels niet respecteren, moeten we optreden.' Hij beaamde dat 'de druk groot wordt' om de economie te herlanceren. 'Daarom moeten we nu doorzetten.'