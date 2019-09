Machtsstrijd bij Open VLD barst los

Nu de Oostendse burgemeester Bart Tommelein definitief in de voorzittersrace bij Open VLD stapt, barst de machtsstrijd bij de liberalen helemaal los. En het is ieder voor zich.

‘Ik heb daar ambitie voor. En ik maak een goede kans.’ Met die op het eerste gezicht onschuldige woorden maakte Bart Tommelein dinsdagavond in het tv-programma ‘Gert Late Night’ bekend dat hij kandidaat-voorzitter van Open VLD is. Het is goed voor een nieuwe opstoot in het gevecht achter de schermen bij Open VLD, dat zich afspeelt met de regeringsonderhandelingen op de achtergrond.

Dat Tommelein naar buiten komt, wordt in liberale kringen gezien als een teken dat hij als medestander van voorzitster Gwendolyn Rutten signalen heeft gekregen dat zij haar exit naar de Vlaamse regering voorbereidt. ‘Anders had Tommelein nu nooit en stoemelings zijn kandidatuur gesteld’, merkt een liberaal op. Het is een publiek geheim dat Tommelein droomt van het voorzitterschap, maar dat hem vanuit de Melsensstraat is gevraagd zijn ambities nog even voor zich te houden. De partij is immers een vulkaan die op uitbarsten staat.

Dat bleek gisteren nog eens, zij het op een erg eigenaardige manier. Plots dook een Twitter-account met de naam Open VLD-insider op. Die veroorzaakte opschudding, omdat niemand wist wie de account beheert. Al snel was ook duidelijk dat de twitteraar over veel kennis van de interne partijkeuken beschikt. De account werd in een mum van tijd gevolgd door de partijwoordvoerder en toppers als Alexander De Croo en Gwendolyn Rutten.

‘Kamikaze Tommelein: eigenbelang en ego in weerwil van onderstroom Open VLD West-Vlaanderen kan voor breuk in Open VLD zorgen. Veel gemor in de wandelgangen’, tweette de insider. Het account werd door Twitter luttele uren nadat het in de lucht was gegaan alweer offline gehaald. Dat gebeurt als er klachten worden ingediend.

Meteen was er een nieuwe account. ‘In elk geval ligt hij bij de studiedienst en de jongere medewerkers niet goed omdat niemand weet waar Tommelein inhoudelijk voor staat. Iemand vergeleek hem met Kris Peeters, maar dan van den Aldi’, volgde een nieuwe sneer.

Vuile was

Nadat Rutten lang de rangen gesloten had kunnen houden, wordt bij de Vlaamse liberalen als vanouds de vuile was buiten gehangen. ‘Dat krijg je als je alles zo lang op zijn beloop laat’, zegt een liberaal, die Rutten verwijt dat ze al veel langer duidelijkheid had moeten verschaffen over haar positie en de verdere rolverdeling in de partij.

Dat de nervositeit vooral uit West-Vlaanderen komt, moet niet verbazen. In de West-Vlaamse afdeling woedt een machtsstrijd tussen de twee kopstukken Bart Tommelein en Vincent Van Quickenborne. Beiden hebben de ambitie partijvoorzitter te worden. Daarnaast is ook backbencher Francesco Vanderjeugd, burgemeester van Staden, kandidaat. Hij lijkt een speelbal in het duw- en trekwerk tussen Tommelein en Van Quickenborne.

Van Quickenborne schuift Egbert Lachaert naar voren, en zou zelf springen als de Oost-Vlaming past. Er zijn voor Van Quickenborne ook risico’s aan verbonden omdat hij het zou opnemen tegen het partij-establishment rond Rutten, waardoor het niet uit te sluiten is dat hij het pleit verliest. Hij zou dan met lege handen staan, terwijl zijn positie in West-Vlaanderen bij de verkiezingen net versterkt is. Hij deed het beter dan Tommelein.

Of Lachaert springt, hangt volgens insiders sterk af van de steun die hij al dan niet krijgt van vicepremier Alexander De Croo. ‘Met de steun van De Croo heb je 30 procent op zak. Tel er 15 procent bij van Van Quickenborne. En als je dan kan rekenen op de propagandamachine van De Croo, die hij heeft doorgekregen van zijn vader, dan maak je meer dan een goede kans’, luidt het in liberale kringen. Voor Van Quickenborne ligt de weg dan open naar het fractieleiderschap in de Kamer, wat hem nationaal visibiliteit moet opleveren.

Premierschap

Het West-Vlaamse gevecht maakt deel uit van een groter spel. De echte machtsstrijd is die tussen Rutten en De Croo. Hun entente is gebroken, nadat Rutten voor de verkiezingen had laten verstaan dat ze geen nee zou zeggen als ze de eerste vrouwelijke premier kan worden. Dat viel slecht bij De Croo, die zich als de federale nummer één beschouwt.

Het dreigt De Croo ook in een positie te brengen dat hij dan wel de sterke man is van de partij, maar dat hij zijn sleutelrol in de federale regering, waar het hem om te doen is, door de neus geboord ziet. Het is meer dan ooit ieder voor zich.

Op de achtergrond speelt ook een inhoudelijke discussie. Hoe kan Open VLD weer groeien? In de oppositie of net als beleidspartij? Van Quickenborne wil als enige een rechtsere koers. Hij ziet het als de enige manier om de N-VA opnieuw bij te benen. Daarmee gaat hij in tegen het partijestablishment. Dat zit eerder op de links-liberale lijn van de clan-Verhofstadt.

De zenuwoorlog gaat naar een climax omdat Rutten de kaarten tegen de borst houdt. Iedereen gaat ervan uit dat ze eieren voor haar geld kiest door in de Vlaamse regering te stappen, een scenario dat aan kracht wint nu Tommelein naar buiten is getreden. Al wordt meteen opgemerkt dat Bart Somers, een certitude als minister, vermoedelijk niet staat te springen om Rutten aan zijn zijde te krijgen. ‘Wie speelt de eerste viool daar? That’s the question’, klinkt het.