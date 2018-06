Maggie De Block: 'Stommiteiten moet je rechtzetten'

Maggie De Block (Open Vld) is de versplintering van Volksgezondheid over acht ministers van dit land beu. 'Als je eerlijk bent, dan weet je dat gezondheidszorg nood heeft aan coherente structuren', zegt ze in een interview met Het Belang van Limburg. Daarmee geeft ze aan dat herfederalisering voor haar kan. 'Als je ziet dat er een stommiteit is gebeurd, moet je die ook rechtzetten.'