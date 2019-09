Magistraten boos over miljoenenfactuur 22 maartproces

Het oude NAVO-gebouw in Evere is volgens minister Koen Geens de beste optie voor het proces.

De regering wil het proces over de aanslagen van 22 maart in het oude NAVO-gebouw houden. Magistraten zijn niet te spreken over de kostprijs, die al op 17 miljoen wordt geraamd.

‘Nooit is er geld voor justitie, maar nu gaan we voor één proces meer dan 17 miljoen euro uitgeven. En dan nog voor een infrastructuur die we maar één keer kunnen gebruiken. Dat begrijpt toch niemand?’

Een magistraat verwoordt anoniem wat meerdere (hoge) magistraten, die ook De Tijd sprak, van de plannen van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vinden. Hij wil het proces over de terreuraanslagen van 22 maart 2016 organiseren in het voormalige hoofdkwartier van de NAVO in Evere.

Begin juli ging de ministerraad akkoord met het voorstel van Geens om een ‘tijdelijk gerechtsgebouw’ in te richten in het vroegere NAVO-gebouw. Het gerechtelijk onderzoek naar de bomaanslagen op de luchthaven van Zaventem en in de Brusselse metro is afgerond in juni. Later dit jaar zal de startdatum van het proces worden bekendgemaakt. Eerst was sprake van 2020, maar dat kan 2021 worden.

Poelaertplein

Op het kabinet-Geens heeft een werkgroep zich over de geschikte locatie voor het proces gebogen. Die besloot dat er geen oplossing mogelijk was in het Brusselse justitiepaleis aan het Poelaertplein. Omdat bij de aanslagen 32 doden en 340 gewonden vielen, is uitzonderlijk veel ruimte nodig voor alle advocaten - zowel van de verdachten als van de burgerlijke partijen. En dan is er nog de internationale pers en het publiek, waarvoor ook in extra faciliteiten wordt voorzien. In het gerechtelijke arrondissement Brussel kwam het NAVO-gebouw als beste alternatief uit de bus.

Verschillende magistraten die al hoorden welke kosten het kabinet-Geens wil maken om het NAVO-gebouw klaar te stomen voor het proces, zijn daar niet over te spreken. Eerst werden de kosten geschat op 17 miljoen euro, maar dat is intussen opgeschoven richting 20 miljoen euro. En het eindbedrag kan nog hoger uitvallen, is te horen.

Franse proces

Critici verwijzen naar de Franse justitie. Die staat met het proces over de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs voor dezelfde uitdaging. De krant Le Monde meldde dat de Franse werkgroep bewust voor de ‘plechtstatigheid’ van een gerechtsgebouw kiest. De Fransen denken eraan hun assisenproces in een oud justitiepaleis in Parijs te houden. Daar zouden ze de grote inkomhal - ‘la salle des pas perdus’, zoals ook het Brusselse justitiepaleis er een heeft - ombouwen.

De Franse justitie voorziet maar enkele miljoenen voor het nog grotere proces over de aanslagen in Parijs.

Goed ingelichte bronnen weten dat de Fransen maar enkele miljoenen uittrekken om hun infrastructuur te bouwen. En dat terwijl het Franse proces nog groter wordt dan het Belgische, met meer dan 1.700 burgerlijke partijen en 300 advocaten, plus pers en publiek.

Politiebeveiliging

Maar los nog van het hoge bedrag stellen de magistraten dat het onzinnig is 17 miljoen of meer te investeren in infrastructuur die justitie daarna niet meer kan gebruiken. Hoewel er wel degelijk al bedragen circuleren, wil het kabinet-Geens alleen maar zeggen dat er nog geen exact bedrag kan worden gegeven over de kosten van het proces. ‘Maar de regering stelt de nodige middelen ter beschikking om dit proces correct te laten verlopen.’