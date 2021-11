Magnette: 'Het debat over de kerncentrales is gesloten'

PS-voorzitter Paul Magnette zegt niet meer te zullen terugkomen op het voornemen van de federale regering om de kerncentrales te sluiten. Tegelijk hekelt hij het gebrek aan ambitie van ons land op de klimaattop in Glasgow.

De federale regering buigt zich deze maand over de bevoorradingszekerheid op de elektriciteitsmarkt en de gevolgen daarvan voor de kernuitstap. In een gesprek met L'Echo benadrukt PS-voorzitter Paul Magnette dat hij niet van plan is terug te komen op de beslissing om de kerncentrales te sluiten.

'Het debat is voorbij', zegt Magnette, die naar Glasgow afzakte voor de klimaattop. 'We gaan de zeven kernreactoren sluiten. De Europese Commissie gaf groen licht voor het CRM (het subsidiemechanisme dat de energievoorziening na de kernuitstap moet garanderen, red.). Dat laat toe voldoende capaciteit vrij te maken. De N-VA kan wel zeggen dat ze geen vergunning geeft aan de gascentrale in Vilvoorde. Dat is niet erg, er zullen oplossingen zijn om daar vervanging voor te vinden.'

Er zijn wel 36.000 redenen te bedenken waarom het debat nu voorbij is. Paul Magnette Voorzitter PS

'De beslissing is genomen en ook de energieoperatoren hebben begrepen dat kernenergie niet langer de toekomst is. Daarom hebben ze massaal in hernieuwbare energie geïnvesteerd en een beetje in gas, om de energietransitie in goede banen te leiden.'

Magnette zegt te snappen dat mensen vragen hebben bij het feit dat de strijd tegen CO2-uistoot wordt gevoerd door te investeren in gas. 'Maar langs de andere kant laat ons dat toe uit kernenergie te stappen, waar je je andere vragen bij kan stellen. Engie heeft zelf beslist om uit kernenergie te stappen door voor te stellen gascentrales te bouwen. Ze hebben het zelf gezegd: geen verlengingen meer.'

Lamentabele indruk

'Zelfs als dat vandaag zou worden beslist, kunnen de kerncentrales niet langer openblijven', vervolgt de PS-voorzitter. 'Het is ook een kwestie van winstgevendheid: je moet een vergunning voor tien jaar vragen. Dat betekent ook dat er voor tien jaar in veiligheid moet worden geïnvesteerd. En dat is op een kortere termijn niet terug te verdienen. Er zijn wel 36.000 redenen te bedenken waarom het debat nu voorbij is.'

De vier ministers van Klimaat van ons land slaagden er niet in om tot een gezamenlijk akkoord te komen. 'Dat maakt me bijna beschaamd om Belg te zijn', reageert Magnette. 'We proberen hier in Glasgow met 200 landen om tot een akkoord te komen en we boeken vooruitgang. Maar in België slagen de drie gewesten en de federale overheid er niet in een deal te bereiken. Dat geeft een lamentabele indruk.'