Magnette: ‘Het is meer dan tijd om te slagen'

‘Een positieve, open regering voor álle Belgen, die voor economische dynamiek zorgt en de ecologische uitdagingen aanpakt: dat is de hoop van informateur Paul Magnette. Het mag duidelijk zijn dat de PS’er met zo’n boodschap eerder Open VLD en CD&V probeert te lijmen dan N-VA.

'Het is meer dan tijd om te slagen. De regering is bijna een jaar geleden gevallen, de gevolgen voor de staatsfinanciën worden met de dag zwaarder. Mocht er een schok komen - economisch of geopolitiek - dan zijn we niet in staat te reageren’. Zo sprak de voorzitter van de PS op zijn derde persconferentie als koninklijk informateur. Enkele uren eerder had de koning zijn missie voor de derde keer verlengd, deze keer tot 9 december. Dat komt vooral neer op tijd kopen. Op 6 december verkiest CD&V een nieuwe voorzitter, bij MR treedt de opvolger van Charles Michel dit weekend aan. Als die beide klippen gepasseerd zijn, kan er vermoedelijk comfortabeler geschakeld worden.

'Het is hoog tijd de problemen van het land prioriteit te geven boven de politieke strategieën.' Paul Magnette Informateur

De voorbije dagen werd duidelijk dat vooral Open VLD de bocht naar een paarsgroene coalitie heeft ingezet en dat CD&V zichzelf aan N-VA vasthangt. In de prioriteiten die Magnette opsomt, is ook duidelijk te zien dat hij het wensenlijstje van de liberalen goed bestudeerd heeft. Zo noemt Magnette als prioritaire thema’s de opmaak van een nationaal pact voor de volledige tewerkstelling, steun aan ondernemerszin en productiviteit, de duurzame transitie van economie en maatschappij, sociale cohesie, gezondheidszorg, veiligheid en justitie, de modernisering van de staat en asiel en migratie.

Geen confederalisme

Het door N-VA gevraagde confederalisme maakt geen deel uit van de gesprekken die hij voert. ‘Er is slechts één partij die daarover wil praten. Aangezien ik convergenties zoek tussen de partijen, heeft het weinig zin daar verder op in te gaan.’

Niet zonder betekenis was ook de oproep van Magnette aan de partijen om de interne strategieën los te laten en het algemeen belang voorop te staan. Het algemene Belgische belang. ‘Niemand beweert dat het makkelijk is. We zitten in een federale context, we werken voor alle Belgen, van Zeebrugge tot Aarlen. Ik geloof in de slaagkansen van een positief en open project, van een moderne staat met respect voor iedereen, die economisch dynamisme cultiveert en antwoord biedt op de ecologische uitdagingen en Europees pionier blijft spelen’, aldus Magnette.