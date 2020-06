Magnette: 'N-VA smeekt om aan macht te komen'

Een regeerakkoord tussen de PS en de N-VA is pas mogelijk als de Vlaams-nationalisten bereid zijn over het programma van de Franstalige socialisten te spreken. Dat zegt PS-voorzitter Paul Magnette. 'Wij zijn incontournable, de N-VA niet.'

Nu de piek in de coronacrisis achter de rug is en de aandacht steeds meer verschuift naar de uitwerking van een stevig relanceplan, klinkt de roep om een solide federale regering weer steeds luider. Onvermijdelijk duikt dan opnieuw de vraag op of een stevig kabinet in de steigers gezet kan worden zonder de twee grootste partijen in beide landsdelen: de N-VA en de PS.

De kwestie leidt ook zondag tot een rondje pingpongen tussen beide partijen. N-VA-kopstuk Theo Francken bracht de bal aan het rollen. In een interview met de krant De Zondag reikte de oud-staatssecretaris de Franstalige socialisten de hand.

Historisch akkoord

'We zijn toe aan een historisch akkoord tussen het Vlaams-nationalisme en de sociaaldemocratie. Dit zijn de twee grootste politieke families van dit land. Zo'n regering zou legitimiteit hebben in élk deel van het land. Dat zal nodig zijn voor de relance', zei Francken.

Hij zag ook inhoudelijke raakpunten tussen de aartsrivalen. 'We willen beiden de koopkracht versterken en de laagste lonen verhogen. Dat kan een basis vormen. Magnettes idee van een consumptiekrediet is ook interessant', klonk het.

In een gesprek in het VRT-programma De Zevende Dag hield PS-voorzitter Magnette de boot af. 'Sommige leden van de N-VA zeggen met ons te willen praten. Anderen bestempelen ons programma als onmogelijk', zei hij, verwijzend naar het robbertje dat hij afgelopen week uitvocht met een andere N-VA'er, Johan Van Overtveldt.

'De N-VA smeekt om aan de macht te komen', meent Magnette. 'Want de PS is incontournable, de N-VA is dat niet', ging Magnette voort. Als de Vlaams-nationalisten met de Franstalige socialisten in zee willen, dan kunnen ze volgens de PS-voorzitter niet blijven weigeren over zijn programma te spreken.

Staatshervorming

De coronacrisis heeft een ding heel duidelijk gemaakt, meent Magnette. 'De methode van de Zweedse coalitie (de regering van MR, N-VA en CD&V, red.) - met fikse besparingen, onder andere op gezondheidszorg - werkt niet.'

De overheid moet volgens hem de komende tijd nog zeker 13 miljard euro extra uitgeven - bovenop de 25 miljard euro aan maatregelen die al zijn afgesproken - om te voorkomen dat bedrijven massaal over de kop gaan en veel mensen hun job verliezen.

'Als we nu sterke maatregelen nemen, vermijden we dat we in de toekomst hogere uitgaven moeten doen. Als we niets doen, volgt een golf aan faillissementen en fiks jobverlies. En die kosten komen uiteindelijk ten laste van de sociale zekerheid.'