Magnette: 'Wij praten niet met N-VA over institutionele hervormingen'

PS-voorzitter Paul Magnette stelt vast dat de federale onderhandelingen in een impasse zijn beland . Hij wijst daarvoor naar de instututionele eisen die de N-VA volgens hem op tafel heeft gelegd, in het bijzonder op het vlak van de sociale zekerheid.

'Als de N-VA terugkomt met vragen om grote luiken van de sociale zekerheid te splitsen - van de gezondheidszorg, de werkloosheidsuitkering, enzovoort - dan gaan we uiteraard niet over die zaken praten. We hebben altijd heel duidelijk gezegd dat we niet gaan onderhandelen over het op de helling plaatsen van de sociale zekerheid. Je moet daarvoor niet op de PS rekenen', zei Magnette maandag op de Franstalige zender RTL-TVi.