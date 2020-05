Magnette eist al snel een relanceplan

De voorzitter van de Waalse en Vlaamse socialisten, Conner Rousseau en Paul Magnette, tasten via informele contacten met collega-partijvoorzitters de vorming van een nieuwe regering af. Het systeem van volmachten voor de regering-Wilmés eindigt mogelijk in juni. 'Het is logisch dat de socialistische familie, de grootste van het land, het initiatief neemt,' klinkt het.

Haast met herstel

Voor PS-voorzitter Paul Magnette dringt de tijd. 'We kunnen niet wachten met een stevig herstelplan tot een nieuwe federale regering gevormd is, zo niet lopen we het risico op een grotere recessie dan in de buurlanden.' Zo zei Magnette zaterdag in de 'superkern', het overleg tussen de regeringstop en de tien partijen die de volmachten aan de minderheidsregering-Wimès ondersteunen. 'We moeten een versnelling hoger schakelen,' aldus Magnette.