Magnette en De Wever zien elkaar weer

Paul Magnette en Bart De Wever zien elkaar de komende dagen weer, vernam De Tijd. Dan zal blijken of de PS echt onderhandelingen wil beginnen met de N-VA.

Dat het partijbureau van de PS maandag de verschillende opties voor de regeringsformatie heeft overlopen, blijft nazinderen in de Wetstraat. Want Magnette ziet geen alternatief meer voor een regering met de N-VA, tenzij dan verkiezingen. De Vivaldi-formule is dood, verduidelijkte de PS-voorzitter. Dat Magnettes droomcoalitie van socialisten, liberalen, groenen en CD&V geen kans meer maakt, was ook al het besluit dat hij vorige week in een lang gesprek met De Wever had getrokken.

Was een maand geleden nog 99 procent tegen gesprekken met de N-VA, dan is nu een meerderheid voor. Anonieme PS'er

In de PS is het sentiment aan het keren. 'Was een maand geleden nog 99 procent tegen gesprekken met de N-VA, dan is nu een meerderheid voor', klinkt het daar. Het pragmatisme neemt de bovenhand, zeker bij de oude garde. Dat het goed klikt tussen de regionale regeringsleiders Elio Di Rupo (PS) en Jan Jambon (N-VA) speelt mee, maar er is nog een groep die zich hardnekkig blijft verzetten tegen de N-VA en de boel op stelten dreigt te zetten. Om die verzetshaarden - die vooral in Brussel en Luik zitten - te doven, staan discrete gesprekken op het programma.

Weerstand

Toch is het de vraag of Magnette heel zijn partij meekrijgt. De weerstand tegen de N-VA zit diep. Na het 'verraad' van Charles Michel, die zijn MR als enige Franstalige partij in een regering met de N-VA deed stappen, hebben de Franstalige socialisten vijf jaar lang die regering bekampt door hun pijlen af te vuren op de N-VA, en vooral op Theo Francken. 'Le bruit des bottes résonne dans le gouvernement du pays', zo zette oppositieleidster Laurette Onkelinx (PS) de toon.

Dat de N-VA een light versie is van het Vlaams Belang, zit er bij de PS nog altijd diep in. ‘Kijk naar het parcours van de N-VA de afgelopen jaren. De partij voerde een heel agressief discours, niet alleen tegen buitenlanders, maar ook tegen ngo's, rechters, vakbonden, de pers en de partijen Groen en Ecolo. Daarbij was Francken met tal van omstreden voorstellen een constante bron van instabiliteit en verdeling. Kijk hoe hij premier Michel meermaals tot op het bot vernederde. En daarmee moeten wij samenwerken?', vraagt een socialist zich hardop af.

Theo Francken is de zichtbaarste exponent van een partij die in alles de tegenpool van ons is. PS-topper

'Francken is de zichtbaarste exponent van een partij die in alles de tegenpool van ons is, want hij is heus niet de enige die er zo over denkt', klinkt het nog bij de PS. 'Heeft Bart De Wever hem ooit openlijk op zijn plaats gezet over voorstellen die inzake mensenrechten en waarden echt niet door de beugel kunnen?De bottom line: de N-VA is geen nationalistische partij, het zijn nationaal-populisten. Ik vraag me trouwens af hoe de partij zal opschuiven als het Vlaams Belang blijft groeien. Zal de N-VA het racisme van het Belang kopiëren, terwijl we er dan mee in een regering zitten?'

Toegeven

Voor Francken is er dan ook geen plaats in een regering met de PS. Maar De Wever laat zich de wet niet dicteren.

Bij de PS denken ze echt dat een regering met ons hun toegift is, en dat het dan aan ons is om toe te geven. Ik dacht het niet. N-VA-kopstuk

'Als die echt denken dat we stamelend en biddend zitten te wachten om de voorwaarden van onze overgave te tekenen, dan vergissen ze zich toch een heel klein beetje... veel', klinkt het bij de N-VA. 'Die denken echt dat een regering met ons hun toegift is, en dat het dan aan ons is om toe te geven. Ik dacht het niet', aldus een N-VA-topper. Bij de PS is overigens ook niet iedereen ervan overtuigd dat de socialisten grote sociale slagen zullen kunnen binnenhalen. 'De N-VA is bang in de oppositie te belanden en doet daarom geloven dat ze veranderd is en een socialer gezicht wil tonen. Ik geloof er niks van', merkt een socialistische topper op.

De Wever wees er op VTM op dat de coronacrisis in elk geval heeft getoond dat het land op is, en dat de instellingen toe zijn aan een grondige hervorming. Dat is en blijft de prijs die de N-VA vraagt om in een regering te stappen.

Gevaarlijke gok

De Wever ziet eerstdaags nog Magnette en sp.a-voorzitter Conner Rousseau. Die laatste liet maandag op zijn partijbureau eveneens verstaan dat geen meerderheid gevonden wordt voor Vivaldi en dat moet worden geprobeerd een regering met de N-VA te vormen.

Er zijn geen duizend mogelijkheden, het moet ergens stoppen. Conner Rousseau Voorzitter sp.a

'Er zijn geen duizend mogelijkheden, het moet ergens stoppen', liet Rousseau verstaan.