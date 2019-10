Magnette forceert federale comeback groenen

Ze waren eraf gereden, maar kersvers PS-voorzitter Paul Magnette tilt de groenen weer aan boord van de federale formatiegesprekken. Al blijft paars-geel wel de piste die nu eerst verder wordt onderzocht.

Wat de rol van de groenen wordt nu ze een uitnodiging van de preformateurs Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS) hebben gekregen, is hen zelf niet helemaal duidelijk. De argwaan is groot, want na de ronde van de informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) is de paars-gele piste naar voren geschoven.

Groen is ook hardhandig de deur gewezen, toen het op vraag van de informateurs opdaagde voor de tweede Rondetafel in het Egmontpaleis. Bart De Wever (N-VA) vroeg zich af wat de groenen kwamen doen, want Ecolo weigerde in eenzelfde ruimte als de N-VA te komen.

Ondanks de argwaan hebben de groenen naar verluidt toegezegd dat ze zich constructief willen opstellen, en zullen ze ingaan op de uitnodiging van de preformateurs. Al dreigen de groenen snel weer op te stappen als blijkt dat alleen maar tijd wordt gewonnen. Meyrem Almaci liet in een interview met De Tijd nog weten dat het eens vooruit moet gaan met de vorming van een federale regering.

Magnette

Het was wachten op de verkiezing van Paul Magnette tot PS-voorzitter alvorens de federale formatie echt zou kunnen starten. Magnette is het voorbije weekend verkozen als opvolger van Elio Di Rupo. Maar daarmee ligt de weg niet breed open voor gesprekken tussen de N-VA en de PS.

Voor Magnette is het geen evidentie om als eerste daad vanop de troon in de Keizerslaan, waar het PS-hoofdkwartier is gevestigd, met de N-VA te gaan praten en alles af te zweren wat hij de afgelopen maanden en jaren heeft gezegd.

Iedereen kent de uitgangspunten van de PS. Paul Magnette PS-voorzitter

Tijdens de machtsoverdracht op de Keizerslaan wees Magnette erop dat de PS haar eisen op tafel zal leggen. ‘De positie van de PS is bekend. We willen de pensioenen verbeteren, de lage lonen en uitkeringen optrekken en herinvesteren in gezondheid. Iedereen kent de uitgangspunten die de PS verdedigt’.

Hij zei dan wel geen nee tegen de N-VA, toch liet hij verstaan dat de PS met alle partijen wil zien wat mogelijk is. Daarom zijn de groenen er opnieuw bij gehaald. Dat maakt het gesprek met de N-VA iets makkelijker, want op de achtergrond blijft de optie op tafel liggen om een paars-groene regering te vormen.

Magnette heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij liefst een paars-groene regering in de steigers zou zetten. In de Waalse regering heeft de PS ook Ecolo meegenomen, ook al zijn de groenen mathematisch niet nodig. Maar vooralsnog is er aan Vlaamse zijde weinig appetijt bij CD&V en Open VLD om een federale regering te vormen zonder de N-VA, en zonder meerderheid aan Vlaamse zijde.