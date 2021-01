Magnette heeft reparatieplan voor wankele effectentaks

De PS-voorzitter pleit voor een oplopend belastingtarief als het Grondwettelijk Hof de taks keldert.

Als de effectentaks de juridische toets van het Grondwettelijk Hof niet doorstaat, wil PS-voorzitter Paul Magnette toch doorzetten met een aangepaste versie van de belasting. ‘Wat er ook gebeurt, de effectentaks moet het verwachte rendement van 400 miljoen euro per jaar opleveren’, zegt de Franstalige socialist in een interview met onze zusterkrant L’Echo.

De regering-De Croo kondigde eind oktober de nieuwe effectentaks aan. Het gaat om een belasting van 0,15 procent op effectenrekeningen boven 1 miljoen euro. De taks wordt vanaf dit jaar geheven.

De Raad van State plaatste in december nog vraagtekens bij de effectentaks. Hij vindt de drempel van 1 miljoen euro onvoldoende beargumenteerd. Sommigen vrezen dat het Grondwettelijk Hof de taks vernietigt als er juridische procedures tegen aangespannen worden.

Onder de regering-Michel werd een gelijkaardige belasting nog vernietigd door het Hof. Als dat opnieuw gebeurt, pleit Magnette voor een aangepaste versie. ‘Het simpelste is een progressief tarief toe te passen, met een vrijstelling tot een bepaald niveau. Vervolgens belast je een hoger bedrag aan 0,1 procent, dan 0,2 procent, 0,3 procent, tot je aan 2 à 3 procent zit voor de allerallerrijksten. Daarover bestaat nu geen consensus in de regering, maar het is een alternatief’, zegt Magnette.

Wat er ook gebeurt, de effectentaks moet het verwachte rendement van 400 miljoen euro per jaar opleveren. Paul Magnette voorzitter ps

Voor Magnette is het niettemin belangrijk dat de belasting behouden blijft. ‘Eenmaal schatrijke mensen twee of drie huizen, auto’s, schilderijen, jachten en wijnkelders gekocht hebben, investeren ze in financiële producten. Door de effectenrekeningen te viseren, kunnen we het echte fortuin raken’, zegt hij.

Steunmaatregelen

De PS-voorzitter blikt ook vooruit op wat na de pandemie komt. De regering-De Croo mikte in haar regeerakkoord op een jaarlijkse verbetering van de begroting met minstens 0,2 procent van het bruto binnenlands product. ‘Dat is absoluut niet houdbaar. Om de begroting te laten herstellen moet de economie eerst op het niveau van voor de crisis komen. Daar zijn we helemaal nog niet.’ Magnette beseft dat de begrotingsdiscussies moeilijkheden zullen veroorzaken in de regering. ‘Toen we dit traject hebben vastgelegd, dachten maar heel weinig mensen dat er zo’n zware tweede golf zou komen. Zelfs de Nationale Bank zegt dat de economie niet opnieuw zal aantrekken voor het einde van 2021. We moeten de steunmaatregelen dus behouden.’