Magnette houdt voet tussen deur voor paars-groen

Het momentum voor paars-groen lijkt voorbij, maar Paul Magnette wil niets anders. De PS-voorzitter ziet het niet zitten om eerst Bart De Wever nog een rondje te laten draaien om paars-geel ritueel te verbranden. De hoop is dat de liberalen alsnog doorduwen met paars-groen.

Informateur Paul Magnette heeft gisteren zijn ontslag aangeboden bij de koning, omdat hij op de grenzen van zijn opdracht is gebotst. Als informateur ging hij al ver in het aftasten van het terrein voor paars-groen. De koning houdt zijn beslissing evenwel in beraad. Hij begon een consultatieronde met de partijvoorzitters, die ook vandaag voortgaat, om te zien hoe het nu verder moet.

Magnette hoopt dat de paars-groene piste verder kan worden bewandeld, ook al zijn de liberalen vooralsnog te verdeeld om al te kunnen springen. De hoop is dat ze de komende uren en dagen alsnog over de brug kunnen worden getrokken.

De liberalen deden de deur ook niet toe. ‘We stellen het werk van de informateur op prijs’, liet Open VLD na het partijbureau weten. ‘Samen met de MR zijn we van mening dat we dat werk niet overboord mogen gooien, maar het is volgens onze liberale inschatting nog niet voldoende. We blijven bereid het gesprek aan te gaan en houden daarbij onze eigen overtuiging voor ogen.’

Sleutel

Als een paars-groene doorstart kan worden gemaakt, wordt mogelijk Patrick Dewael (Open VLD) het veld ingestuurd. Al wordt bij de liberalen gezegd dat dat ‘niet aan de orde’ is. Ze kijken naar CD&V, omdat die partij de sleutel in handen heeft om paars-groen aan een comfortabele meerderheid te helpen.

CD&V wil dat eerst N-VA-voorzitter Bart De Wever aan zet komt. ‘Na Magnette, de voorzitter van de grootste partij aan Franstalige kant, is het misschien goed dat de grootste partij van Vlaanderen aan de beurt is’, zei de nieuwe CD&V-voorzitter Joachim Coens gisterochtend op Radio 1.

De Wever was ook de enige die de voorbije weken, toen paars-groen plots vaart leek te krijgen, openlijk solliciteerde om na Magnette aan zet te komen. Al leek hij daar gisteren, na afloop van het N-VA-partijbureau, minder happig op. ‘U hoort mij niet zeggen dat het over and out is voor paars-geel, maar wel dat de regeringscrisis, die nu al een jaar duurt, door het geknoei van de Open VLD-top nog langer dreigt te gaan duren’, zei De Wever.

‘Dat is natuurlijk voor niemand goed. Of ik dat als informateur nog kan oplossen, durf ik nog niet te zeggen. Al is het duidelijk dat ik de smaak van die rood-groene pap wil wegwerken met een stevige mondspoeling’, klonk het weinig verzoenend.

Fatalistisch

De Wever lijkt de liberalen wel het duwtje in de rug te geven om volop te gaan voor paars-groen, is de inschatting. ‘Hij heeft zijn eigen ruiten ingegooid’, klinkt het bij de socialisten.

De Wever heeft er in elk geval geen geheim van gemaakt dat hij niet voort wil doen met de nota-Magnette, zoals de liberalen wel willen. ‘Die gaat meteen de vuilbak in’, klinkt het fors.

Als de liberalen zot zijn van paars-groen, dan doen ze maar, want dan doen ze het uiteindelijk toch. N-VA-voorzitter Bart De Wever

Het lijkt erop dat de N-VA de knop heeft omgedraaid en klaar is voor een stevige oppositiekuur tegen paars-groen. De Wever is al langer fatalistisch. ‘Als de liberalen zot zijn van paars-groen, dan doen ze maar, want dan doen ze het uiteindelijk toch.’

De N-VA-voorzitter heeft geen zin in een rondje paars-geel als dat alleen dient om die piste te verbranden. De enige kans die de N-VA-voorzitter zichzelf gaf, was met zijn Vlaamse coalitiepartners als een ‘Vlaams falanx’ aan de federale onderhandelingstafel te gaan zitten en de PS tot toegevingen te dwingen. Maar dat was buiten Open VLD gerekend, die ‘geen bijhuis’ wil zijn van de N-VA.

Niet onmogelijk

Ook Magnette maakt er geen geheim van dat hij geen regering met de N-VA wil. ‘Magnette wil niet meer terug naar paars-geel’, luidt het in zijn entourage. Zo houdt Magnette de druk meteen hoog op de liberalen en CD&V om alsnog mee de bocht naar paars-groen in te zetten.

‘Het is niet onmogelijk’, wordt in kringen van de PS gefluisterd. Er zijn signalen dat de liberalen toch overtuigd kunnen worden om voort te doen met paars-groen. En dan is de kans groot dat uiteindelijk ook CD&V eieren voor zijn geld kiest en alsnog aansluit. CD&V is in de informatieronde van Magnette ook altijd op de hoogte gehouden.