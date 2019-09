Magnette kandidaat-PS-voorzitter

De enige?

Ongelijkheid

Magnette was al even voorzitter van de PS, toen Elio Di Rupo premier was. Maar daarna nam Di Rupo meteen weer over.

Dierenwelzijn

Gevraagd naar de federale regeringsvorming, zei Magnette dat het programma van zijn partij hem onverzoenbaar lijkt met dat van de N-VA. 'De houding van de PS is helemaal stabiel. We hebben tegenover de N-VA nooit ons veto gesteld zoals we wel hebben gedaan tegenover het Vlaams Belang, maar we zien niet in hoe we met hen kunnen samenwerken. We zijn het over niets eens, behalve over dierenwelzijn.'