Magnette lanceert linkse recepten voor crisis

Koopkracht, nationalisaties en herlocalisatie. Dat is een greep uit de batterij maatregelen die PS-voorzitter Paul Magnette naar voren schuift om uit de crisis te geraken.

Dat Magnette een links programma ontvouwt om de coronacrisis aan te pakken, toont aan dat de Parti Socialiste zich niet echt comfortabel voelt bij de ambigue politieke situatie, waarbij ze vanuit de oppositie de minderheidsregering-Wilmès steunt. De politiek is terug van nooit weggeweest in Franstalig België, waar alle partijen zich weer aan het profileren zijn.

De PS-voorzitter heeft een plan van aanpak uitgewerkt, met maatregelen op Europees, nationaal en regionaal niveau. Centraal staat de gedachte dat de koopkracht moet worden gestimuleerd. Dat is een typisch socialistische aanpak, waarmee niet iedereen in de Nationale Bank het eens is. De coronacrisis is geen crisis aan de vraagzijde, maar een aanbodcrisis, luidt het.

Toch wil Magnette dat werk wordt gemaakt van een verhoging van de laagste inkomens. Voorts moeten de uitkeringen tot boven de armoedegrens worden opgetrokken. Ook de mensen in de zorgsector moeten beter worden verloond. Hij is een koele minnaar van de eenmalige coronabonus voor het zorgpersoneel die op de regeringsafel ligt. Wel wil hij dat er cultuur- en horecacheques worden gegeven, zodat die sectoren kunnen heropleven.

Strategische productie

Magnette vindt vooral dat onze economie anders moet worden georganiseerd. Als de overheid bedrijven nationaliseert of er participaties in neemt om ze te redden, moeten onze productiemodellen worden herdacht. De PS'er wil een 'relocalisatie van de strategische productie' op Belgisch en Europees niveau. 'Dat heeft niets met protectionisme te maken.'

We hebben hier niet altijd de bedrijven die we nodig hebben. Paul Magnette PS-voorzitter

Hij wijst erop dat de coronacrisis heeft aangetoond dat we in strategische sectoren, zoals de gezondheidszorg, niet afhankelijk mogen zijn van het buitenland. 'We hebben hier niet altijd de bedrijven die we nodig hebben.' België moet zelf mondmaskers en tests produceren. De PS-voorzitter denkt dat massaal testen cruciaal wordt om uit de coronacrisis te geraken.