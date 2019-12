Magnette legt vijf begrotingsscenario's op tafel

De zes partijen van paars-groen komen woensdagavond opnieuw bijeen om het budgettaire kader voor de komende jaren te bespreken. Informateur Paul Magnette legt vijf scenario's op tafel, waarbij groene investeringen buiten de begrotingsnorm kunnen worden gehouden.

Het is 'money time' voor een paars-groene regering. Het budgettaire plaatje dat de informateur voor ogen heeft, moet duidelijk maken of er een basis is om naar een echte formatie over te gaan.

Een echte keuze maakt informateur Paul Magnette (PS) echter nog niet. Dat blijkt tenminste uit de samenvatting van een nota die hij ter voorbereiding van de bijeenkomst van woensdagavond al heeft besproken met de onderhandelaars en waarvan de grote lijnen bevestigd worden door meerdere actoren.

Magnette legt vijf scenario's op tafel waartussen gekozen kan worden. In het hardste scenario wordt naar een evenwicht in 2024 gestreefd, wat zonder nieuw beleid een inspanning van 13,4 miljard vergt. In het soepelste scenario gaat ons land naar een tekort van 2,4 procent, waardoor amper bespaard moet worden.

Het aanvoelen in de Wetstraat is dat het tussen de middelste drie scenario's gaat. Daarin wordt het tekort in 2024 teruggedrongen tot 2 procent, 1,80 procent of 0,80 procent. Dat laatste vereist een inspanning van 9 miljard.

In al die scenario's wil Magnette groene investeringen buiten de begrotingsdoelstelling houden. Hij heeft daarover gesprekken gevoerd met de Europese Commissie, die een herziening van het begrotingsbeleid bestudeert.

Weer een lek