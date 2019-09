Magnette lust zoete broodjes van Francken niet

Paul Magnette heeft een passie voor brood. Die is nu ook verkrijgbaar in boekvorm.

De PS gelooft niet in de uitgestoken hand van Theo Francken. ‘Mocht de N-VA echt het signaal willen geven dat ze zaken wil doen, dan stuurde ze Francken naar de Vlaamse regering.’

Charleroi, dinsdagochtend. In een cisterciënzerabdij stelt Paul Magnette (PS) zijn nieuwste boek ‘Le chant du pain’ voor. Geen metaforisch pamflet over socialisme, maar een ode aan het broodbakken, een passie van de toekomstige PS-voorzitter.

Tot aan zijn verkiezing als opvolger van Elio Di Rupo wil Magnette geen grote politieke statements doen. Ook niet over Theo Francken (N-VA), die in zes dagen twee openingen maakte naar de PS. Eerst stelde hij een deal voor rond een strakkere migratiekoers naar Deens voorbeeld en een soepeler sociaal beleid met hogere pensioenen. Enkele dagen later liet hij verstaan dat de N-VA zich erbij neerlegt dat er geen meerderheid is voor het confederalisme, wat daarna weer werd gecorrigeerd.

Magnette is niet onder de indruk. ‘Elke week komt de N-VA met iets nieuws. Er zit weinig coherentie in.’ Of hij dan echt geen compromis ziet over migratie, een thema waarop de socialisten in Denemarken wél naar rechts opgeschoven zijn? Niet echt. ‘Wij zijn geen Deense socialisten, wij zijn de PS en de situatie is in elk land anders. Migratie is een complex thema. Het beste wat men kan doen, is de problemen aanpakken en er niet constant over praten.’

Zwartepieten

De vraag is welk spel Francken precies speelt. Algemeen gaat de overgrote meerderheid in de N-VA ervan uit dat een regering met de PS ondenkbaar is. ‘Zelfmoord’, noemde ex-N-VA-Johan Van Overtveldt het. Maar om niet schuldig bevonden te worden aan het mislukken van de enige mogelijke regering met de N-VA, moet de partij tonen dat ze alles uit de kast heeft gehaald.

In die optiek speelt Francken een klassiek spelletje zwartepieten. Dat hij daarbij de indruk geeft dat de N-VA zelfs het confederalisme wil opofferen, mocht hij in deze fase nog niet gezegd hebben, is intern te horen. ‘Dat nu al laten vallen, slaat nergens op’, aldus een hoge N-VA’er. Toch sluit het aan bij wat al weken off the record te horen is: de partij heeft op 26 mei 5 procent te weinig stemmen gehaald om het confederalisme af te dwingen.

Bij de N-VA heerst grote twijfel over waar het naartoe moet nu de partij federaal niet langer incontournabel is.

Bij de N-VA heerst grote twijfel over waar het naartoe moet nu de partij federaal niet langer incontournabel is en ze Vlaams een regering moest vormen waarvoor het Vlaams Belang haar verguist. Al sinds de verkiezingen wordt Francken aangewezen als de leider van een kamp dat voluit wil doorgaan op de identitaire koers en ervan uitgaat dat het mogelijk moet zijn in een snoeiharde oppositie tegen een centrumlinkse regering het Vlaams Belang te overstemmen. Dat hij de koppeling maakt tussen een hard migratiebeleid en hogere pensioenen, moet vooral duidelijk maken dat de N-VA het signaal van de Vlaams Belang-kiezer heeft begrepen.

Bracke

Maar veel andere N-VA’ers zien dat opbod met het Vlaams Belang als een heilloos pad en willen net gebruikmaken van de crisis bij CD&V om weer in het centrum te gaan oogsten. Een recente peiling, waarbij het Vlaams Belang de N-VA wegduwt als marktleider, zet die discussie nog meer op scherp. Volgens dat andere kamp kan de N-VA opnieuw winnen als de Vlaamse regering van Jan Jambon meer uitblinkt in krachtig bestuur dan in oorlogjes met het federale niveau. ‘De mensen krijgen daar de ‘wubbe’ van’, schreef Siegfried Bracke onlangs op de website Doorbraak. ‘Laat de mensen maar zelf tot de vaststelling komen dat België niet meer werkt’, voegde hij eraan toe.

Wat de beide kampen wel verenigt, is hun afkeer voor de PS. Daarom lijkt het nu zo ongeloofwaardig dat de partij zoete broodjes zou willen bakken met Magnette en co. ‘Aan de positie tegenover de PS is niets gewijzigd’, zegt een topper. ‘Maar voorzitter Bart De Wever is wel de man die altijd zo veel mogelijk opties openhoudt.’ Conclusie: de N-VA zal de onderhandelingen met de PS wel aanvatten. Waar dat toe leidt, ziet ze dan wel. Hetzelfde geldt voor de PS, zelfs al blijft die partij mikken op een paars-groene coalitie met CD&V.