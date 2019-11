Magnette maakt tussenstand formatie op

PS-voorzitter Paul Magnette geeft maandag om 15 uur een stand van zaken over zijn koninklijke opdracht om het pad te effenen voor een federale regering.

Heeft informateur Paul Magnette vooruitgang geboekt, nadat hij de voorbije week met de voorzitters van alle partijen in de Kamer sprak, behalve PVDA en VB? In zaal Jacques Brel van het federaal parlement geeft hij maandagnamiddag wellicht een antwoord op die vraag op een persconferentie.

Koning Filip stelde afgelopen dinsdag Magnette aan als informateur. Die maakte duidelijk dat hij een nieuwe methode wilde hanteren. Hij kondigde aparte gesprekken aan met de voorzitters van N-VA, PS en sp.a, MR en Open VLD, CD&V en cdH, Ecolo en Groen en Défi. Die gesprekken zouden alleen over de uitdagingen gaan waar het land voor staat.

Na die gesprekken, zo kondigde Magnette aan, zou hij beslissen hoe de gesprekken verder lopen. Dat kan opnieuw via de biechtkamermethode, ofwel met meerdere voorzitters tegelijk aan tafel. In dat laatste geval wordt een eerste stap richting een nieuwe coalitie genomen.

De grote vraag is nog altijd of de volgende federale regering er één wordt met of zonder de grootste partij van de Kamer, de N-VA.

Gruwelmuseum

Zo'n paarsgele regering - mét N-VA - stond deze zomer even in de steigers maar is nu bijzonder moeilijk geworden. Afgelopen weekend zei Geert Bourgeois, die samen met Rudy Demotte een maand lang preformateur was, dat er een grand canyon gaapt tussen de N-VA en de PS. Rudy Demotte zei dan weer dat de N-VA onaanvaardbare voorstellen op tafel heeft gelegd die een gruwelmuseum openen.

Nog moeilijker

Een paarsgroene regering, zonder de N-VA, is voor Open VLD en CD&V moeilijk, al is het maar omdat ze dan politiek kwetsbaar zijn omdat zo'n regering in Vlaanderen geen meerderheid heeft. Bij de liberalen pleit alleen Mathias De Clercq openlijk voor paarsgroen. De partijlijn is dat paarsgeel moeilijk is en paarsgroen nog moeilijker.

Bij CD&V wees federaal onderhandelaar Koen Geens paarsgroen in oktober al af. Het bericht daarover staat nog altijd vermeld op zijn persoonlijke website.

Tien miljard