Magnette moet het zelf proberen

164 dagen na de verkiezingen keert de federale regeringsvorming terug naar start.

Nadat PS-voorzitter Paul Magnette maandag de gesprekken tussen de PS en de N-VA over een paars-gele regering dood heeft verklaard, stuurt koning Filip de PS-voorzitter nu zelf het veld in. Niet als formateur, maar als informateur.

Magnette krijgt - om te beginnen - twee weken om een uitweg uit de impasse te zoeken. In zijn omgeving is te horen dat hij met acht partijen zal spreken. Dat zijn de partijen waarover al maanden in functie van een paars-gele coalitie werd gesproken én Ecolo en Groen.

Voorkeur

Het is bekend welke coalitie de voorkeur van Magnette wegdraagt. Hij wil een paars-groene regering vormen en rekent daarvoor op de Vlaamse liberalen en christendemocraten. ‘Open VLD en CD&V moeten loskomen van de N-VA. Er zijn alternatieven mogelijk’, voerde de PS gisteren de druk op. Volgens de PS en de sp.a is de N-VA er helemaal niet op uit een regering te vormen. ‘De N-VA heeft al voor de oppositie gekozen’, luidt het.

Maar zolang de N-VA dat niet met zoveel woorden heeft gezegd, is het voor Open VLD en CD&V uiterst moeilijk de switch naar paars-groen te maken. Beide partijen hebben al herhaaldelijk verklaard dat ze daar niet in meestappen. In die zin lijkt het voor Magnette te vroeg om zelf al aan zet te komen. Eigenlijk bedient de koning Bart De Wever op zijn wenken. De N-VA-voorzitter oefent al enkele weken druk uit om eerst paars-groen te laten testen. Lukt het, dan maakt de N-VA zich op voor een snoeiharde oppositie. Mislukt het, dan wordt de N-VA even incontournabel als de PS en kunnen de paars-gele onderhandelingen echt beginnen.

Cdh

CD&V en Open VLD laten voorlopig niet al te veel in hun kaarten kijken. ‘Men kent onze voorkeur bij coalitievorming’, klinkt het bij CD&V. Toch kan de druk weleens eerder bij CD&V dan bij Open VLD komen te liggen. De verrassing van de dag was gisteren dat het cdH, de zusterpartij van CD&V, de aanstelling van Magnette aangreep om de neus weer aan het venster te steken. Nadat de partij eerder voor de oppositie had gekozen, tweette voorzitter Maxime Prévot dat cdH ‘beschikbaar is om aan de kant van de oplossing te staan’.

Ik verwelkom de aan stelling van Paul Magnette als informateur. Wij zijn beschikbaar om aan de kant van de oplossing te staan. Maxime Prévot cdH-voorzitter