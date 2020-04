Magnette niet klaar voor nieuwe regeringsonderhandelingen

Magnette laat in een interview met La Libre Belgique verstaan dat hij geen verlenging van de volmachten voor de regering-Wilmès wil, maar ondertussen wil hij niet spreken over wat er daarna moet gebeuren. 'Ik zit niet op de lijn van N-VA-voorzitter Bart De Wever die aan politique politicienne doet. Maar elke discussie uitstellen tot september, zoals de voorzitter van de MR (Georges-Louis Bouchez, red.) wil, is misschien ook wat overdreven', zegt hij.

De Wever lanceerde begin deze week een oproep om een nieuwe poging te doen om een federale regering op de been te brengen, omdat er belangrijke keuzes moeten worden gemaakt over de economische herlancering. Hij hoopt daarbij op een Vlaams front , zonder dat met zoveel woorden te zeggen. Als de coalitiepartners van de Vlaamse regering - de N-VA, Open VLD en CD&V - eensgezind naar de federale onderhandelingstafel gaan, kunnen de Franstalige partijen daar niet omheen.

Bouchez liet daarop verstaan dat hij pas bij de start van het nieuwe politieke jaar, eind september, wil nagaan hoe het verder moet. Voor Bouchez is het goed zoals het is.

Volmachten verlengen

'Tegen juni zal er toch duidelijkheid moeten komen over hoe het verder moet', zegt een andere partijvoorzitter. De partijen die de regering-Wilmès vanuit de oppositie steunen, voelen er weinig voor om de volmachten eind juni nog eens met drie maanden te verlengen, want er zullen dan meer ideologische keuzes moeten worden gemaakt. De regering heeft ook nog maar weinig gebruikgemaakt van de haar toegekende volmachten.

Tegen eind juni moet in elk geval uitgemaakt worden hoe het vervolg eruitziet, met of zonder volmachten. Maar voor regeringsonderhandelingen is het te vroeg, klinkt het. 'Het is altijd de bedoeling geweest dat in de tweede periode van de volmachten te doen, met het oog op het begin van het nieuwe politieke jaar in september', zegt een onderhandelaar.