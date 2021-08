Magnette schiet pensioenvoorstel Lachaert af

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert had begin deze week voorgesteld strengere voorwaarden te koppelen aan het minimumpensioen van 1.500 euro. Vandaag heb je recht op een minimumpensioen na een loopbaan van minstens 30 jaar, maar dat heb je ook als je bijvoorbeeld 10 jaar gewerkt hebt en 20 jaar werkloos was. Lachaert vindt dat je voortaan minstens 20 jaar effectief gewerkt moet hebben.

Voor PS-voorzitter Paul Magnette is dat een no pasarán. 'Ik vind dat niet kunnen, noch inhoudelijk, noch de manier waarop', zei hij vrijdag in Le Soir. 'De partij van de premier die de grootste coalitiepartij nog voor de parlementaire terugkeer zo provoceert, dat is niet bevorderlijk om tot gezamenlijke beslissingen te komen.'