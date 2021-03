Magnette steunt staking op 29 maart 'voor 200 procent'

Paul Magnette, als voorzitter van de PS baas van de grootste meerderheidspartij, nam zondag in 'C'est pas tous les jours dimanche' op de Franstalige commerciële zender RTL-TVI stelling in over de stakingsoproep van de christelijke en socialistische vakbond. Zij plannen op 29 maart acties en stakingen in bedrijven, nu het loonsoverleg tussen werkgevers en werknemers muurvast zit.