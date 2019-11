Magnette stevent opnieuw af op verlengingen

Informateur Paul Magnette, op 18 november op bezoek bij de koning, die zijn opdracht verlengde. Een week later lijkt een tweede verlenging in de maak.

Terwijl de N-VA en Open VLD maandag botsten, vraagt koning Filip maandagnamiddag wellicht aan informateur Paul Magnette nog even voort te doen.

Zolang er vooruitgang is in de gesprekken en de koning het vraagt, is informateur Paul Magnette bereid voort te doen. Dat is althans wat de PS-voorzitter de voorbije weken liet blijken.

En die vooruitgang is er, als je ze door de blik van de PS-voorzitter bekijkt. Afgelopen weekend duwde bij de liberalen Vlaams minister Bart Somers de deur naar paars-groen, de gedroomde coalitie van Magnette, wat open. Volgens Somers ziet zelfs een blinde dat de N-VA federaal in de oppositie wil.

Maandagochtend erkende ook federaal vicepremier Alexander De Croo, die vroeger nog paars-groen afschoot, dat 'alle pistes open liggen'.

Dat betekent dus dat ook het scenario waarbij er een federale regering zonder de N-VA aantreedt nadrukkelijker op tafel ligt. Maandagmiddag beet N-VA-voorzitter Bart De Wever, die zelden publiekelijk over de formatie praat, daarom fel van zich af.

Mes in de rug

Hij sprak van een 'georkestreerde aanval' van Open VLD, ontkende dat de N-VA aan oppositie denkt en vindt dat Somers de PS een cadeau doet door de N-VA een mes in de rug te steken. In de logica van de N-VA moeten de Vlaamse rechtse partijen samen vechten voor een rechts sociaal-economisch beleid. Zo niet, ambieert de N-VA van België een confederatie te maken waarin elk landsdeel zijn zin doet.

De voorzitster van Open VLD, Gwendolyn Rutten, beet maandagmiddag terug naar De Wever. 'Elke partij bepaalt haar eigen lijn', tweette ze. 'Voor ons primeert de inhoud. (...) Tegelijk zijn we heel duidelijk en unaniem met het uitgebreid partijbureau: om het land te blokkeren of te splitsen zijn we niet beschikbaar.'

Ommekeer

Ook De Croo had maandagochtend al gezegd dat inhoudelijk de lat hoog ligt voor Open VLD. Een nieuwe regering mag straks voor de liberalen het beleid van Michel I niet terugdraaien. Voor de nieuwe voorzitter van de sp.a, Conner Rousseau, is net het omgekeerde onontbeerlijk: hij zegt dat sp.a maar in een regering stapt als die een ommekeer maakt.