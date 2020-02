Magnette verwijt Geens en De Wever 'persoonlijke aanvallen'

Terwijl de koning via consultaties met partijvoorzitters de rust probeert terug te brengen, vliegen in de Wetstraat de verwijten in het rond.

Een van de spelregels van de Wetstraat is dat kiezers alleen maar politici steunen die een deel van de oplossing zijn, niet deel van het probleem. En dus doet na het ontslag van koninklijk opdrachthouder Koen Geens - en met de gedachte aan verkiezingen in het achterhoofd - iedereen zijn best om aan te tonen dat de impasse in de formatie de schuld van iemand anders is. Of zoals de boutade luidt: niemand wil betrapt worden met de stekker in de hand.

In de Wetstraat is daarom een blame game losgebarsten tussen de drie hoofdrolspelers van de voorbije weken: de N-VA, de PS en CD&V, respectievelijk de grootste partij in Vlaanderen, de grootste partij in Franstalig België en de centrumpartij die de brug tussen die twee probeerde te slaan.

Saboteur

Koen Geens zei zondag al dat PS-voorzitter Paul Magnette hem een 'ezelsstamp' heeft gegeven die 'niemand verdiende'. Op Radio 1 noemde Vlaams minister van Media Paul Magnette gisteren 'een saboteur' en een 'objectieve bondgenoot van de separatisten.' Volgens Dalle heeft de PS geen staatsmannen meer zoals Elio Di Rupo, die in de luwte proberen vertrouwen op te bouwen.

Ook N-VA-voorzitter Bart De Wever zei maandagavond in Ter Zake dat 'Paul Magnette is gevlucht voor zijn verantwoordelijkheid. De Wever zegt bereid te zijn tot een traject dat hij niet eens als confederalisme definieerde. Op de Franstalige radio gaf ook Kamerlid Theo Francken dinsdag die boodschap: dat de N-VA op dit moment geen separatisme wil.

Magnette

Paul Magnette beet van zich af Twitter. Hij zegt Koen Geens en Bart De Wever 'uit te nodigen' om een beetje op niveau te blijven. Hij zei dat ze zich al drie dagen te buiten gaan aan onwaarheden en persoonlijke aanvallen.